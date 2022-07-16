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СМИ: противостояние Запада и КНР по Тайваню обернется "кошмарным сценарием" - РИА Новости, 16.07.2022
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СМИ: противостояние Запада и КНР по Тайваню обернется "кошмарным сценарием"
СМИ: противостояние Запада и КНР по Тайваню обернется "кошмарным сценарием" - РИА Новости, 16.07.2022
СМИ: противостояние Запада и КНР по Тайваню обернется "кошмарным сценарием"
Противостояние Запада и Китая из-за Тайваня грозит причинить больший ущерб, чем нынешняя конфронтация Запада с Россией из-за российской спецоперации на Украине, РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T18:45
2022-07-16T20:49
в мире
технологии
владимир путин
тайвань
россия
китай
apple
astrazeneca
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Противостояние Запада и Китая из-за Тайваня грозит причинить больший ущерб, чем нынешняя конфронтация Запада с Россией из-за российской спецоперации на Украине, говорится в материале британской газеты Telegraph.Как пишет автор статьи, эксперты опасаются, что вскоре наметится еще один дипломатический кризис, который будет связан с насильственным подчинением Тайваня Пекином. Отмечается, что это станет "кошмарным сценарием" после того, как на попытки "добиться расположения дракона" были потрачены годы и огромные средства.Вскоре после начала военной операции РФ на Украине крупные западные компании один за другим стали объявлять об уходе из страны, напоминает автор публикации. Однако именно в Китае многие из крупнейших западных компаний получают огромную часть своей прибыли, из-за чего от работы в КНР они будут отказываться "гораздо более неохотно", говорится в статье.Подчеркивается, что американская корпорация Apple в прошлом году заработала в Большом Китае 68 миллиардов долларов (19 процентов выручки компании), а британский фармацевтический гигант AstraZeneca за год зарабатывает в КНР 6 миллиардов долларов (16% всей прибыли). В то же время сам Тайвань также играет важную роль в глобальных цепочках поставок: к примеру, здесь производится половина микрочипов, используемых во всем от смартфонов до стиральных машин и автомобилей."Это означает, что противостояние Запада и Пекина из-за Тайваня грозит гораздо большим сопутствующим уроном, чем конфронтация с Россией", - заключил автор публикации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220715/tayvan-1802792629.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, технологии, владимир путин, тайвань, россия, китай, apple, astrazeneca
18:45 16.07.2022 (обновлено: 20:49 16.07.2022)
 
СМИ: противостояние Запада и КНР по Тайваню обернется "кошмарным сценарием"

Telegraph: спор Запада и КНР из-за Тайваня нанесет больший урон, чем конфликт с Россией

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на прибрежную часть города Гаосюн
Вид на прибрежную часть города Гаосюн - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Противостояние Запада и Китая из-за Тайваня грозит причинить больший ущерб, чем нынешняя конфронтация Запада с Россией из-за российской спецоперации на Украине, говорится в материале британской газеты Telegraph.
Как пишет автор статьи, эксперты опасаются, что вскоре наметится еще один дипломатический кризис, который будет связан с насильственным подчинением Тайваня Пекином. Отмечается, что это станет "кошмарным сценарием" после того, как на попытки "добиться расположения дракона" были потрачены годы и огромные средства.
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Вскоре после начала военной операции РФ на Украине крупные западные компании один за другим стали объявлять об уходе из страны, напоминает автор публикации. Однако именно в Китае многие из крупнейших западных компаний получают огромную часть своей прибыли, из-за чего от работы в КНР они будут отказываться "гораздо более неохотно", говорится в статье.
Подчеркивается, что американская корпорация Apple в прошлом году заработала в Большом Китае 68 миллиардов долларов (19 процентов выручки компании), а британский фармацевтический гигант AstraZeneca за год зарабатывает в КНР 6 миллиардов долларов (16% всей прибыли). В то же время сам Тайвань также играет важную роль в глобальных цепочках поставок: к примеру, здесь производится половина микрочипов, используемых во всем от смартфонов до стиральных машин и автомобилей.
"Это означает, что противостояние Запада и Пекина из-за Тайваня грозит гораздо большим сопутствующим уроном, чем конфронтация с Россией", - заключил автор публикации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В миреТехнологииВладимир ПутинТайваньРоссияКитайAppleAstraZeneca
 
 
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