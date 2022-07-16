https://ria.ru/20220716/programma-1802980926.html

На саммите в Саудовской Аравии призвали предотвратить создание ЯО Ираном

На саммите в Саудовской Аравии призвали предотвратить создание ЯО Ираном - РИА Новости, 16.07.2022

На саммите в Саудовской Аравии призвали предотвратить создание ЯО Ираном

США и монархии Персидского залива высказались за контроль над иранской ядерной программой, чтобы не допустить появления в регионе оружия массового поражения,... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T21:32

2022-07-16T21:32

2022-07-16T21:32

в мире

цены на нефть

персидский залив

иран

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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. США и монархии Персидского залива высказались за контроль над иранской ядерной программой, чтобы не допустить появления в регионе оружия массового поражения, говорится в их совместном заявлении, распространенном в субботу по итогам саммита лидеров этих стран в Джидде."Участники саммита подтвердили свою приверженность тому, чтобы регион Персидского залива был свободен от всех видов оружия массового поражения, заявив о центральной роли дипломатических усилий для предотвращения разработки Ираном ядерного оружия, а также в борьбе с терроризмом и любой деятельностью, направленной на дестабилизацию обстановки", - говорится в документе, текст которого приводит Саудовское агентство SPA.

https://ria.ru/20220716/bayden-1802979956.html

персидский залив

иран

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, персидский залив, иран