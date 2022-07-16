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На саммите в Саудовской Аравии призвали предотвратить создание ЯО Ираном - РИА Новости, 16.07.2022
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На саммите в Саудовской Аравии призвали предотвратить создание ЯО Ираном
На саммите в Саудовской Аравии призвали предотвратить создание ЯО Ираном - РИА Новости, 16.07.2022
На саммите в Саудовской Аравии призвали предотвратить создание ЯО Ираном
США и монархии Персидского залива высказались за контроль над иранской ядерной программой, чтобы не допустить появления в регионе оружия массового поражения,... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T21:32
2022-07-16T21:32
в мире
цены на нефть
персидский залив
иран
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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. США и монархии Персидского залива высказались за контроль над иранской ядерной программой, чтобы не допустить появления в регионе оружия массового поражения, говорится в их совместном заявлении, распространенном в субботу по итогам саммита лидеров этих стран в Джидде."Участники саммита подтвердили свою приверженность тому, чтобы регион Персидского залива был свободен от всех видов оружия массового поражения, заявив о центральной роли дипломатических усилий для предотвращения разработки Ираном ядерного оружия, а также в борьбе с терроризмом и любой деятельностью, направленной на дестабилизацию обстановки", - говорится в документе, текст которого приводит Саудовское агентство SPA.
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в мире, цены на нефть, персидский залив, иран
21:32 16.07.2022
 
На саммите в Саудовской Аравии призвали предотвратить создание ЯО Ираном

США и страны Персидского залива призвали предотвратить разработку Ираном ядерного оружия

© Pixabay / mohammadshahhosseiniВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Pixabay / mohammadshahhosseini
Вид на Тегеран. Архивное фото
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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. США и монархии Персидского залива высказались за контроль над иранской ядерной программой, чтобы не допустить появления в регионе оружия массового поражения, говорится в их совместном заявлении, распространенном в субботу по итогам саммита лидеров этих стран в Джидде.
"Участники саммита подтвердили свою приверженность тому, чтобы регион Персидского залива был свободен от всех видов оружия массового поражения, заявив о центральной роли дипломатических усилий для предотвращения разработки Ираном ядерного оружия, а также в борьбе с терроризмом и любой деятельностью, направленной на дестабилизацию обстановки", - говорится в документе, текст которого приводит Саудовское агентство SPA.
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В миреЦены на нефтьПерсидский заливИран
 
 
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