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На саммите в Саудовской Аравии призвали предотвратить создание ЯО Ираном
На саммите в Саудовской Аравии призвали предотвратить создание ЯО Ираном - РИА Новости, 16.07.2022
На саммите в Саудовской Аравии призвали предотвратить создание ЯО Ираном
США и монархии Персидского залива высказались за контроль над иранской ядерной программой, чтобы не допустить появления в регионе оружия массового поражения,... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T21:32
2022-07-16T21:32
2022-07-16T21:32
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иран
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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. США и монархии Персидского залива высказались за контроль над иранской ядерной программой, чтобы не допустить появления в регионе оружия массового поражения, говорится в их совместном заявлении, распространенном в субботу по итогам саммита лидеров этих стран в Джидде."Участники саммита подтвердили свою приверженность тому, чтобы регион Персидского залива был свободен от всех видов оружия массового поражения, заявив о центральной роли дипломатических усилий для предотвращения разработки Ираном ядерного оружия, а также в борьбе с терроризмом и любой деятельностью, направленной на дестабилизацию обстановки", - говорится в документе, текст которого приводит Саудовское агентство SPA.
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персидский залив
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, персидский залив, иран
На саммите в Саудовской Аравии призвали предотвратить создание ЯО Ираном
США и страны Персидского залива призвали предотвратить разработку Ираном ядерного оружия
ДОХА, 16 июл - РИА Новости. США и монархии Персидского залива высказались за контроль над иранской ядерной программой, чтобы не допустить появления в регионе оружия массового поражения, говорится в их совместном заявлении, распространенном в субботу по итогам саммита лидеров этих стран в Джидде.
"Участники саммита подтвердили свою приверженность тому, чтобы регион Персидского залива был свободен от всех видов оружия массового поражения, заявив о центральной роли дипломатических усилий для предотвращения разработки Ираном ядерного оружия, а также в борьбе с терроризмом и любой деятельностью, направленной на дестабилизацию обстановки", - говорится в документе, текст которого приводит Саудовское агентство SPA.