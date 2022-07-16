https://ria.ru/20220716/pomosch-1802908067.html

Москвичи собрали для жителей Донбасса более 830 тонн гуманитарной помощи

Москвичи собрали для жителей Донбасса более 830 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 16.07.2022

Москвичи собрали для жителей Донбасса более 830 тонн гуманитарной помощи

Жители и организации столицы в рамках акции "Москва помогает" собрали более 830 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса, сообщается на портале мэра... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T10:22

2022-07-16T10:22

2022-07-16T10:22

москва

донбасс

российский красный крест

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жители и организации столицы в рамках акции "Москва помогает" собрали более 830 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса, сообщается на портале мэра Москвы."На протяжении пяти месяцев москвичи продолжают передавать предметы первой необходимости жителям Донбасса, которые были вынуждены оставить свои дома. С начала работы штабов акции "Москва помогает" было отправлено уже 832,9 тонны гуманитарной помощи", - говорится на сайте.Отмечается, что чаще всего москвичи приносят продукты или товары для детей, а также средства личной гигиены, канцелярские товары, хозяйственные и постельные принадлежности и одежду."Продукты питания, постельное белье и одежда и даже самые простые вещи, нужные семьям из Донецкой и Луганской Народных Республик. С момента старта работы 12 пунктов приема гуманитарной помощи более 26,6 тысячи жителей города и 71 организация поддержали акцию. Москвичи собрали более двух миллионов единиц различных товаров", - приводят на портале слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой.Уточняется, что посылки из Москвы в пункты временного размещения помогает перевозить Российский Красный Крест и ГУМЧС России по Москве.

https://ria.ru/20220715/pomosch-1802877532.html

https://ria.ru/20220704/zaporozhe-1800112391.html

москва

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, донбасс, российский красный крест, донецкая народная республика, луганская народная республика