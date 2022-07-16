Москвичи собрали для жителей Донбасса более 830 тонн гуманитарной помощи
В Москве собрали более 830 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди несут коробки из пункта гуманитарной помощи в Мариуполе
Люди несут коробки из пункта гуманитарной помощи в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жители и организации столицы в рамках акции "Москва помогает" собрали более 830 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса, сообщается на портале мэра Москвы.
"На протяжении пяти месяцев москвичи продолжают передавать предметы первой необходимости жителям Донбасса, которые были вынуждены оставить свои дома. С начала работы штабов акции "Москва помогает" было отправлено уже 832,9 тонны гуманитарной помощи", - говорится на сайте.
Отмечается, что чаще всего москвичи приносят продукты или товары для детей, а также средства личной гигиены, канцелярские товары, хозяйственные и постельные принадлежности и одежду.
"Продукты питания, постельное белье и одежда и даже самые простые вещи, нужные семьям из Донецкой и Луганской Народных Республик. С момента старта работы 12 пунктов приема гуманитарной помощи более 26,6 тысячи жителей города и 71 организация поддержали акцию. Москвичи собрали более двух миллионов единиц различных товаров", - приводят на портале слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой.
Уточняется, что посылки из Москвы в пункты временного размещения помогает перевозить Российский Красный Крест и ГУМЧС России по Москве.