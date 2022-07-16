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На Кубани пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов - РИА Новости, 16.07.2022
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На Кубани пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов
На Кубани пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов - РИА Новости, 16.07.2022
На Кубани пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов
Пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов утром в субботу на Кубани, пострадавших нет, идут восстановительные работы, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T18:21
2022-07-16T18:21
происшествия
ржд
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СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов утром в субботу на Кубани, пострадавших нет, идут восстановительные работы, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).Сообщается, что на место ЧП были отправлены восстановительные поезда со станции Крымская и Тимашевская.По данным железнодорожников, пострадавших и угрозы экологической безопасности нет, поезда следуют штатно.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СКЖД, восстановительные работы ещё не завершены, специалисты продолжают ликвидировать последствия ЧП.
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происшествия, ржд
18:21 16.07.2022
 
На Кубани пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов

СКЖД: пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов, пострадавших нет

© Фото : Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской ФедерацииГрузовые вагоны сошли с рельсов на станции Заводская Южно-Уральской железной дороги
Грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Заводская Южно-Уральской железной дороги - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Фото : Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации
Грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Заводская Южно-Уральской железной дороги. Архивное фото
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СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов утром в субботу на Кубани, пострадавших нет, идут восстановительные работы, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
"Сегодня в 5.40 на станции Протока при производстве маневровых работ и подачи грузовых вагонов на пути необщего пользования предприятия "Славянск-Эко" допущен сход пяти вагонов (груз - газовый конденсат), три из них на боку", - информирует железная дорога.
Сообщается, что на место ЧП были отправлены восстановительные поезда со станции Крымская и Тимашевская.
По данным железнодорожников, пострадавших и угрозы экологической безопасности нет, поезда следуют штатно.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СКЖД, восстановительные работы ещё не завершены, специалисты продолжают ликвидировать последствия ЧП.
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ПроисшествияРЖД
 
 
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