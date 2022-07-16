https://ria.ru/20220716/poezd-1802966866.html

На Кубани пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов

На Кубани пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов - РИА Новости, 16.07.2022

На Кубани пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов

Пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов утром в субботу на Кубани, пострадавших нет, идут восстановительные работы, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T18:21

2022-07-16T18:21

2022-07-16T18:21

происшествия

ржд

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СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов утром в субботу на Кубани, пострадавших нет, идут восстановительные работы, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).Сообщается, что на место ЧП были отправлены восстановительные поезда со станции Крымская и Тимашевская.По данным железнодорожников, пострадавших и угрозы экологической безопасности нет, поезда следуют штатно.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СКЖД, восстановительные работы ещё не завершены, специалисты продолжают ликвидировать последствия ЧП.

https://ria.ru/20220716/samolet-1802885119.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ржд