https://ria.ru/20220716/pitanie-1802889684.html

Приамурье передаст району ДНР детское питание, сообщил губернатор

Приамурье передаст району ДНР детское питание, сообщил губернатор - РИА Новости, 16.07.2022

Приамурье передаст району ДНР детское питание, сообщил губернатор

Амурская область передаст Амвросиевскому району ДНР питание для детей до 1 года и белье для лежачих инвалидов, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T04:10

2022-07-16T04:10

2022-07-16T04:10

общество

амурская область

донецкая народная республика

донбасс

благовещенск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл — РИА Новости. Амурская область передаст Амвросиевскому району ДНР питание для детей до 1 года и белье для лежачих инвалидов, сообщил губернатор Василий Орлов.Амурская область взяла шефство над Амвросиевским районом ДНР. С начала июня там находится рабочая группа правительства региона. Они помогают определить первоочередные задачи для оперативного решения.Кроме того, к 1 сентября все первоклассники Амвросиевского района ДНР получат в подарок от Амурской области портфели со школьными принадлежностями. Всего будет собрано около 250 ранцев.Ранее Амурская область отправила в ДНР 60 тонн гуманитарного груза. В регионе организован сбор финансовых средств. Среди благотворителей — много крупных предприятий, которые разово переводили свыше 1 миллиона рублей. Все средства идут на помощь пострадавшим на Донбассе.

https://ria.ru/20220622/shefstvo-1797374261.html

амурская область

донецкая народная республика

донбасс

благовещенск

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общество, амурская область, донецкая народная республика, донбасс, благовещенск, василий орлов (губернатор)