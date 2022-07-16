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Приамурье передаст району ДНР детское питание, сообщил губернатор - РИА Новости, 16.07.2022
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Приамурье передаст району ДНР детское питание, сообщил губернатор
Приамурье передаст району ДНР детское питание, сообщил губернатор - РИА Новости, 16.07.2022
Приамурье передаст району ДНР детское питание, сообщил губернатор
Амурская область передаст Амвросиевскому району ДНР питание для детей до 1 года и белье для лежачих инвалидов, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T04:10
2022-07-16T04:10
общество
амурская область
донецкая народная республика
донбасс
благовещенск
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл — РИА Новости. Амурская область передаст Амвросиевскому району ДНР питание для детей до 1 года и белье для лежачих инвалидов, сообщил губернатор Василий Орлов.Амурская область взяла шефство над Амвросиевским районом ДНР. С начала июня там находится рабочая группа правительства региона. Они помогают определить первоочередные задачи для оперативного решения.Кроме того, к 1 сентября все первоклассники Амвросиевского района ДНР получат в подарок от Амурской области портфели со школьными принадлежностями. Всего будет собрано около 250 ранцев.Ранее Амурская область отправила в ДНР 60 тонн гуманитарного груза. В регионе организован сбор финансовых средств. Среди благотворителей — много крупных предприятий, которые разово переводили свыше 1 миллиона рублей. Все средства идут на помощь пострадавшим на Донбассе.
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амурская область
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общество, амурская область, донецкая народная республика, донбасс, благовещенск, василий орлов (губернатор)
04:10 16.07.2022
 
Приамурье передаст району ДНР детское питание, сообщил губернатор

Губернатор Орлов: Приамурье передаст Амвросиевскому району ДНР детское питание

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл — РИА Новости. Амурская область передаст Амвросиевскому району ДНР питание для детей до 1 года и белье для лежачих инвалидов, сообщил губернатор Василий Орлов.
Амурская область взяла шефство над Амвросиевским районом ДНР. С начала июня там находится рабочая группа правительства региона. Они помогают определить первоочередные задачи для оперативного решения.
"Амурская область передаст Амвросиевскому району детское питание для малышей до 1 года, об этом попросило местное управление соцзащиты населения. Молочная смесь и каши нужны для 160 детей, еще двоим купим специальное лечебное питание. Кроме того, также по просьбе подшефной территории сейчас закупаем абсорбирующего белье для 46 лежачих инвалидов. Всю эту гуманитарную помощь приобретем за счет благотворительных средств, которые пожертвовали жители региона", — приводит слова Орлова правительство области.
Кроме того, к 1 сентября все первоклассники Амвросиевского района ДНР получат в подарок от Амурской области портфели со школьными принадлежностями. Всего будет собрано около 250 ранцев.
Ранее Амурская область отправила в ДНР 60 тонн гуманитарного груза. В регионе организован сбор финансовых средств. Среди благотворителей — много крупных предприятий, которые разово переводили свыше 1 миллиона рублей. Все средства идут на помощь пострадавшим на Донбассе.
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ОбществоАмурская областьДонецкая Народная РеспубликаДонбассБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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