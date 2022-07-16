https://ria.ru/20220716/pamyatnik-1802886683.html

Дипломат рассказал в ООН, как Варшава снесла памятник его родственнику

Дипломат рассказал в ООН, как Варшава снесла памятник его родственнику - РИА Новости, 16.07.2022

Дипломат рассказал в ООН, как Варшава снесла памятник его родственнику

Советник постоянного представительства РФ при ООН Сергей Леонидченко на неформальном заседании СБ ООН рассказал польскому коллеге, как власти Польши снесли... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T02:26

2022-07-16T02:26

2022-07-16T02:26

сергей леонидченко

в мире

россия

польша

украина

совет безопасности оон

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ООН, 16 июл – РИА Новости. Советник постоянного представительства РФ при ООН Сергей Леонидченко на неформальном заседании СБ ООН рассказал польскому коллеге, как власти Польши снесли памятник советским воинам, под которым была могила, где был похоронен и его родственник.В пятницу по инициативе Албании и Польши прошло неформальное заседание СБ ООН, посвященное проблеме культурных объектов Украины. Представители обоих государств обвинили Россию в том, что она уничтожает культурные ценности Украины.Леонидченко отверг эти обвинения и обратил внимание на политику польских властей, ведущих войну с памятниками советским воинам-освободителям."Расскажу свою семейную историю. Дядя моей мамы Николай Павлович Барбуков вступил в войну с фашистами с первого дня, когда ему было всего 19 лет. Бессчетное количество дней он воевал в разведывательном подразделении. За храбрость он был награжден медалью, но получить ее уже не смог, так как погиб в бою всего за несколько месяцев до дня победы. Похоронен с товарищами возле освобожденной ими польской деревни, где установили скромный памятник с именами советских героев", — сказал Леонидченко.По его словам, поляки из этого села даже присылали небольшие подарки матери Николая в знак благодарности — "по крайней мере до тех пор, пока памятник не снесли, тела не эксгумировали и не перезахоронили в братской могиле без именных табличек"."Произошло это в рамках масштабной кампании польских русофобских властей по вычеркиванию из истории своей страны всех героических подвигов советских воинов", — заявил дипломат.Он назвал кощунством и преступлением против правды политику польских властей."Эти попытки, однако, обречены на провал. Память о воинах сохранят их семьи, как моя собственная. Ведь в нашей стране вряд ли найдется семья, которая не потеряла бы близких на войне или иным образом не пострадала от нацистской чумы. Память о советских героях будет жить и в простых польских семьях, как из той самой деревни", — заявил он.

https://ria.ru/20220707/ukraina-1800997205.html

https://ria.ru/20220708/pamyat-1801215843.html

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сергей леонидченко, в мире, россия, польша, украина, совет безопасности оон