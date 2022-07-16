Военный оркестр исполнит рок-н-ролл у исторического музея
Оркестр военного училища выступит у Государственного исторического музея 16 июля
© Фото : Оркестр Московского высшего общевойскового командного училищаОркестр Московского высшего общевойскового командного училища
© Фото : Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В субботу, 16 июля, оркестр Московского высшего общевойскового командного училища даст концерт у Государственного исторического музея. Дирижировать будет майор Иван Краснецкий.
© Фото : Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
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Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
© Фото : Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
© Фото : Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
Московское высшее общевойсковое командное училище, выступление оркестра
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Московское высшее общевойсковое командное училище, выступление оркестра
© Фото : Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
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Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
© Фото : Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
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Московское высшее общевойсковое командное училище, выступление оркестра
© Фото : Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
Помимо известных песен военных лет, музыканты исполнят иностранные мелодии: попурри на хиты группы АВВА и даже темы классического рок-н-ролла.
Выступление входит в программу "Военные оркестры в парках".
Московское высшее общевойсковое командное училище основано в 1917 году. Оркестр — это неотъемлемая составляющая строевых смотров.
Организаторы — Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" и Государственный исторический музей.
Начало мероприятия в 16.00 перед памятником маршалу Георгию Константиновичу Жукову.