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Военный оркестр исполнит рок-н-ролл у исторического музея - РИА Новости, 16.07.2022
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Культура
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Военный оркестр исполнит рок-н-ролл у исторического музея
Военный оркестр исполнит рок-н-ролл у исторического музея - РИА Новости, 16.07.2022
Военный оркестр исполнит рок-н-ролл у исторического музея
В субботу, 16 июля, оркестр Московского высшего общевойскового командного училища даст концерт у Государственного исторического музея. Дирижировать будет майор... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T08:00
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георгий жуков
исторический музей
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В субботу, 16 июля, оркестр Московского высшего общевойскового командного училища даст концерт у Государственного исторического музея. Дирижировать будет майор Иван Краснецкий.Помимо известных песен военных лет, музыканты исполнят иностранные мелодии: попурри на хиты группы АВВА и даже темы классического рок-н-ролла.Выступление входит в программу "Военные оркестры в парках".Московское высшее общевойсковое командное училище основано в 1917 году. Оркестр — это неотъемлемая составляющая строевых смотров. Организаторы — Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" и Государственный исторический музей.Начало мероприятия в 16.00 перед памятником маршалу Георгию Константиновичу Жукову.
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россия, москва, культура, новости культуры, георгий жуков, исторический музей, abba
08:00 16.07.2022
 
Военный оркестр исполнит рок-н-ролл у исторического музея

Оркестр военного училища выступит у Государственного исторического музея 16 июля

© Фото : Оркестр Московского высшего общевойскового командного училищаОркестр Московского высшего общевойскового командного училища
Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Фото : Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В субботу, 16 июля, оркестр Московского высшего общевойскового командного училища даст концерт у Государственного исторического музея. Дирижировать будет майор Иван Краснецкий.
© Фото : Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища

Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища

Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
1 из 2

Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища

© Фото : Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
© Фото : Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища

Московское высшее общевойсковое командное училище, выступление оркестра

Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
2 из 2

Московское высшее общевойсковое командное училище, выступление оркестра

© Фото : Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
1 из 2

Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища

© Фото : Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
2 из 2

Московское высшее общевойсковое командное училище, выступление оркестра

© Фото : Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
Помимо известных песен военных лет, музыканты исполнят иностранные мелодии: попурри на хиты группы АВВА и даже темы классического рок-н-ролла.
Выступление входит в программу "Военные оркестры в парках".
Московское высшее общевойсковое командное училище основано в 1917 году. Оркестр — это неотъемлемая составляющая строевых смотров.
Организаторы — Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" и Государственный исторический музей.
Начало мероприятия в 16.00 перед памятником маршалу Георгию Константиновичу Жукову.
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