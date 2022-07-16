https://ria.ru/20220716/orkestr-1802852795.html

Военный оркестр исполнит рок-н-ролл у исторического музея

Военный оркестр исполнит рок-н-ролл у исторического музея - РИА Новости, 16.07.2022

Военный оркестр исполнит рок-н-ролл у исторического музея

В субботу, 16 июля, оркестр Московского высшего общевойскового командного училища даст концерт у Государственного исторического музея. Дирижировать будет майор... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T08:00

2022-07-16T08:00

2022-07-16T08:00

культура

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георгий жуков

исторический музей

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В субботу, 16 июля, оркестр Московского высшего общевойскового командного училища даст концерт у Государственного исторического музея. Дирижировать будет майор Иван Краснецкий.Помимо известных песен военных лет, музыканты исполнят иностранные мелодии: попурри на хиты группы АВВА и даже темы классического рок-н-ролла.Выступление входит в программу "Военные оркестры в парках".Московское высшее общевойсковое командное училище основано в 1917 году. Оркестр — это неотъемлемая составляющая строевых смотров. Организаторы — Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" и Государственный исторический музей.Начало мероприятия в 16.00 перед памятником маршалу Георгию Константиновичу Жукову.

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

россия, москва, культура, новости культуры, георгий жуков, исторический музей, abba