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Компании успешно справляются с переориентацией нефти, заявил Орешкин - РИА Новости, 16.07.2022
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Компании успешно справляются с переориентацией нефти, заявил Орешкин
Компании успешно справляются с переориентацией нефти, заявил Орешкин - РИА Новости, 16.07.2022
Компании успешно справляются с переориентацией нефти, заявил Орешкин
России пришлось за последние несколько месяцев переориентировать поставки нефти, компании с этим успешно справляются, заявил помощник президента России Максим... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T14:27
2022-07-16T14:27
экономика
цены на нефть
россия
канада
украина
g7
северный поток
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МОСКВА, 16 июл РИА Новости. России пришлось за последние несколько месяцев переориентировать поставки нефти, компании с этим успешно справляются, заявил помощник президента России Максим Орешкин."У нас с добычей нефти все хорошо, она существенно увеличилась. Да, пришлось за последние несколько месяцев переориентировать ряд поставок, но наши компании с этим успешно справляются. Тут вот периодически какие-то фантазии с западной стороны слышны о том, что цены ограничить, какие-то потолки ввести, но как бы, не хотят покупать – пусть не покупают", - сказал Орешкин.Он также напомнил про ситуацию с "Северным потоком". По его словам, следить за техническим состоянием турбин входит в обязательства немецкой стороны. "Отвезли в Канаду, она там застряла, ну, не хотите – не надо. То есть большой потребности в условиях переизбытка иностранной валюты, наличия других партнеров – азиатских, из арабских стран и так далее, латиноамериканских – у России нет", - добавил Орешкин.Напротив, считает он, текущая ситуация больше проблем вызывает у покупателей энергоресурсов, чем у России, как у продавца. "У нас все будет хорошо, переживать не надо", - заключил он.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Кроме того, в конце июня страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и договорились проработать ограничения цен на российские нефть и газ. Звучало предложение о вероятном потолке цены российской нефти в половину от ее нынешней стоимости.
https://ria.ru/20220616/brigada-1795677556.html
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экономика, цены на нефть, россия, канада, украина, g7, северный поток
14:27 16.07.2022
 
Компании успешно справляются с переориентацией нефти, заявил Орешкин

Помощник президента Орешкин: компании успешно справляются с переориентацией поставок нефти

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Помощник президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл РИА Новости. России пришлось за последние несколько месяцев переориентировать поставки нефти, компании с этим успешно справляются, заявил помощник президента России Максим Орешкин.
"У нас с добычей нефти все хорошо, она существенно увеличилась. Да, пришлось за последние несколько месяцев переориентировать ряд поставок, но наши компании с этим успешно справляются. Тут вот периодически какие-то фантазии с западной стороны слышны о том, что цены ограничить, какие-то потолки ввести, но как бы, не хотят покупать – пусть не покупают", - сказал Орешкин.
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Он также напомнил про ситуацию с "Северным потоком". По его словам, следить за техническим состоянием турбин входит в обязательства немецкой стороны. "Отвезли в Канаду, она там застряла, ну, не хотите – не надо. То есть большой потребности в условиях переизбытка иностранной валюты, наличия других партнеров – азиатских, из арабских стран и так далее, латиноамериканских – у России нет", - добавил Орешкин.
Напротив, считает он, текущая ситуация больше проблем вызывает у покупателей энергоресурсов, чем у России, как у продавца. "У нас все будет хорошо, переживать не надо", - заключил он.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
Кроме того, в конце июня страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и договорились проработать ограничения цен на российские нефть и газ. Звучало предложение о вероятном потолке цены российской нефти в половину от ее нынешней стоимости.
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияКанадаУкраинаG7Северный поток
 
 
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