https://ria.ru/20220716/obstrel-1802929624.html

В результате обстрела Изюма со стороны ВСУ погибли два человека

В результате обстрела Изюма со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 16.07.2022

В результате обстрела Изюма со стороны ВСУ погибли два человека

Два человека погибли и один ранен в результате обстрела украинскими военными города Изюма кассетными боеприпасами, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T13:53

2022-07-16T13:53

2022-07-16T13:53

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

изюм (город)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Два человека погибли и один ранен в результате обстрела украинскими военными города Изюма кассетными боеприпасами, сообщает пресс-служба администрации Харьковской области."Снова под ударом ВСУ Изюм. Город обстреляли кассетными боеприпасами. Есть жертвы среди мирного населения: два человека погибли, один ранен", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Это уже третий обстрел Изюма за последнюю неделю, в результате обстрела в четверг погибли два человека и 15 были ранены.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220716/ukraina-1802927989.html

харьковская область

изюм (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, харьковская область, изюм (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф