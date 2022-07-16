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В результате обстрела Изюма со стороны ВСУ погибли два человека
В результате обстрела Изюма со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 16.07.2022
В результате обстрела Изюма со стороны ВСУ погибли два человека
Два человека погибли и один ранен в результате обстрела украинскими военными города Изюма кассетными боеприпасами, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:53
2022-07-16T13:53
2022-07-16T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
изюм (город)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Два человека погибли и один ранен в результате обстрела украинскими военными города Изюма кассетными боеприпасами, сообщает пресс-служба администрации Харьковской области."Снова под ударом ВСУ Изюм. Город обстреляли кассетными боеприпасами. Есть жертвы среди мирного населения: два человека погибли, один ранен", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Это уже третий обстрел Изюма за последнюю неделю, в результате обстрела в четверг погибли два человека и 15 были ранены.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, изюм (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В результате обстрела Изюма со стороны ВСУ погибли два человека
В результате обстрела Изюма со стороны ВСУ погибли два человека, один получил ранение