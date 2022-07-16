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СК расследует обстрелы нескольких районов Донецка и поселка Верхнеторецкое - РИА Новости, 16.07.2022
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СК расследует обстрелы нескольких районов Донецка и поселка Верхнеторецкое
СК расследует обстрелы нескольких районов Донецка и поселка Верхнеторецкое - РИА Новости, 16.07.2022
СК расследует обстрелы нескольких районов Донецка и поселка Верхнеторецкое
Российские следователи расследуют артиллерийские обстрелы Киевского, Кировского и Петровского районов Донецка, а также населенного пункта Верхнеторецкое,... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T12:55
2022-07-16T12:55
россия
донецк (днр)
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские следователи расследуют артиллерийские обстрелы Киевского, Кировского и Петровского районов Донецка, а также населенного пункта Верхнеторецкое, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России расследует факты артиллерийских обстрелов вооруженными формированиями Украины Киевского, Кировского и Петровского районов Донецка, в результате которых погибли 5 мирных жителей и еще 10 получили ранения, а также обстрелы поселка городского типа Верхнеторецкое, где погибли двое мужчин", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и украинских силовиков, причастных к преступлениям.
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россия
донецк (днр)
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россия, донецк (днр), донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), в мире, вооруженные силы украины
12:55 16.07.2022
 
СК расследует обстрелы нескольких районов Донецка и поселка Верхнеторецкое

СК расследует обстрелы со стороны ВСУ трех районов Донецка и поселка Верхнеторецкое

© РИА Новости / Мария МарикянСледователи проводят следственный эксперимент
Следователи проводят следственный эксперимент - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Следователи проводят следственный эксперимент . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские следователи расследуют артиллерийские обстрелы Киевского, Кировского и Петровского районов Донецка, а также населенного пункта Верхнеторецкое, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следственный комитет России расследует факты артиллерийских обстрелов вооруженными формированиями Украины Киевского, Кировского и Петровского районов Донецка, в результате которых погибли 5 мирных жителей и еще 10 получили ранения, а также обстрелы поселка городского типа Верхнеторецкое, где погибли двое мужчин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и украинских силовиков, причастных к преступлениям.
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