https://ria.ru/20220716/obstrel-1802921787.html
СК расследует обстрелы нескольких районов Донецка и поселка Верхнеторецкое
СК расследует обстрелы нескольких районов Донецка и поселка Верхнеторецкое - РИА Новости, 16.07.2022
СК расследует обстрелы нескольких районов Донецка и поселка Верхнеторецкое
Российские следователи расследуют артиллерийские обстрелы Киевского, Кировского и Петровского районов Донецка, а также населенного пункта Верхнеторецкое,... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T12:55
2022-07-16T12:55
2022-07-16T12:55
россия
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские следователи расследуют артиллерийские обстрелы Киевского, Кировского и Петровского районов Донецка, а также населенного пункта Верхнеторецкое, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России расследует факты артиллерийских обстрелов вооруженными формированиями Украины Киевского, Кировского и Петровского районов Донецка, в результате которых погибли 5 мирных жителей и еще 10 получили ранения, а также обстрелы поселка городского типа Верхнеторецкое, где погибли двое мужчин", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и украинских силовиков, причастных к преступлениям.
https://ria.ru/20220716/ukraina-1802913573.html
россия
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецк (днр), донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), в мире, вооруженные силы украины
СК расследует обстрелы нескольких районов Донецка и поселка Верхнеторецкое
СК расследует обстрелы со стороны ВСУ трех районов Донецка и поселка Верхнеторецкое