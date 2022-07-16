https://ria.ru/20220716/obstrel-1802921787.html

СК расследует обстрелы нескольких районов Донецка и поселка Верхнеторецкое

СК расследует обстрелы нескольких районов Донецка и поселка Верхнеторецкое - РИА Новости, 16.07.2022

СК расследует обстрелы нескольких районов Донецка и поселка Верхнеторецкое

Российские следователи расследуют артиллерийские обстрелы Киевского, Кировского и Петровского районов Донецка, а также населенного пункта Верхнеторецкое,... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T12:55

2022-07-16T12:55

2022-07-16T12:55

россия

донецк (днр)

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские следователи расследуют артиллерийские обстрелы Киевского, Кировского и Петровского районов Донецка, а также населенного пункта Верхнеторецкое, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России расследует факты артиллерийских обстрелов вооруженными формированиями Украины Киевского, Кировского и Петровского районов Донецка, в результате которых погибли 5 мирных жителей и еще 10 получили ранения, а также обстрелы поселка городского типа Верхнеторецкое, где погибли двое мужчин", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и украинских силовиков, причастных к преступлениям.

https://ria.ru/20220716/ukraina-1802913573.html

россия

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецк (днр), донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), в мире, вооруженные силы украины