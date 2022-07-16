https://ria.ru/20220716/obstrel-1802917919.html
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Украинские войска в 11.30 обстреляли Михайловку, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T12:11
2022-07-16T12:11
2022-07-16T12:11
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украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 обстреляли Михайловку, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.30 - н.п. Новгородское – н.п. Михайловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР шестью снарядами калибра 122 миллиметра