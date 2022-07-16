https://ria.ru/20220716/obstrel-1802909225.html

Украинские войска обстреляли Горловку 11 минами калибра 120 миллиметров

Украинские войска обстреляли Горловку 11 минами калибра 120 миллиметров - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку 11 минами калибра 120 миллиметров

Украинские войска в 09.30 (совпадает с московским временем) выпустили 11 мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке, сообщило... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T10:44

2022-07-16T10:44

2022-07-16T10:44

в мире

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 09.30 (совпадает с московским временем) выпустили 11 мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."09.30 - населенный пункт Дзержинск (шахта Южная) – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 11 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, семь мин калибром 120 миллиметров выпущено в 09.45 в направлении поселка Александровка, добавили в представительстве.

https://ria.ru/20220716/obstrel-1802908630.html

горловка

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Екатерина Зайцева

в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины