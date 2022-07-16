Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Горловку 11 минами калибра 120 миллиметров - РИА Новости, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220716/obstrel-1802909225.html
Украинские войска обстреляли Горловку 11 минами калибра 120 миллиметров
Украинские войска обстреляли Горловку 11 минами калибра 120 миллиметров - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку 11 минами калибра 120 миллиметров
Украинские войска в 09.30 (совпадает с московским временем) выпустили 11 мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке, сообщило... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T10:44
2022-07-16T10:44
в мире
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 09.30 (совпадает с московским временем) выпустили 11 мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."09.30 - населенный пункт Дзержинск (шахта Южная) – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 11 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, семь мин калибром 120 миллиметров выпущено в 09.45 в направлении поселка Александровка, добавили в представительстве.
https://ria.ru/20220716/obstrel-1802908630.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_543aee23bf5ef72e502fb3da0309c851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
10:44 16.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку 11 минами калибра 120 миллиметров

Украинские войска выпустили по Горловке 11 мин калибра 120 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 09.30 (совпадает с московским временем) выпустили 11 мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"09.30 - населенный пункт Дзержинск (шахта Южная) – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 11 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, семь мин калибром 120 миллиметров выпущено в 09.45 в направлении поселка Александровка, добавили в представительстве.
Украинская РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 10:34
Украинские войска в 10:00 обстреляли Докучаевск из "Града"
 
В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала