https://ria.ru/20220716/obstrel-1802909225.html
Украинские войска обстреляли Горловку 11 минами калибра 120 миллиметров
Украинские войска обстреляли Горловку 11 минами калибра 120 миллиметров - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку 11 минами калибра 120 миллиметров
Украинские войска в 09.30 (совпадает с московским временем) выпустили 11 мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке, сообщило... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T10:44
2022-07-16T10:44
2022-07-16T10:44
в мире
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 09.30 (совпадает с московским временем) выпустили 11 мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."09.30 - населенный пункт Дзержинск (шахта Южная) – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 11 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, семь мин калибром 120 миллиметров выпущено в 09.45 в направлении поселка Александровка, добавили в представительстве.
https://ria.ru/20220716/obstrel-1802908630.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Горловку 11 минами калибра 120 миллиметров
Украинские войска выпустили по Горловке 11 мин калибра 120 миллиметров