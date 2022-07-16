https://ria.ru/20220716/obstrel-1802908630.html

Украинские войска в 10:00 обстреляли Докучаевск из "Града"

Украинские войска в 10:00 обстреляли Докучаевск из "Града" - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские войска в 10:00 обстреляли Докучаевск из "Града"

Украинские войска в 10.00 выпустили по Докучаевску три ракеты из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T10:34

2022-07-16T10:34

2022-07-16T10:34

в мире

донецкая народная республика

докучаевск

украина

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 выпустили по Докучаевску три ракеты из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено три ракеты из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220716/ukraina-1802908239.html

донецкая народная республика

докучаевск

украина

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, докучаевск, украина