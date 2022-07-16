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Украинские войска в 10:00 обстреляли Докучаевск из "Града" - РИА Новости, 16.07.2022
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Украинские войска в 10:00 обстреляли Докучаевск из "Града"
Украинские войска в 10:00 обстреляли Докучаевск из "Града" - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска в 10:00 обстреляли Докучаевск из "Града"
Украинские войска в 10.00 выпустили по Докучаевску три ракеты из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T10:34
2022-07-16T10:34
в мире
донецкая народная республика
докучаевск
украина
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 выпустили по Докучаевску три ракеты из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено три ракеты из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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донецкая народная республика
докучаевск
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в мире, донецкая народная республика, докучаевск, украина
10:34 16.07.2022
 
Украинские войска в 10:00 обстреляли Докучаевск из "Града"

Украинские войска в 10:00 выпустили по Докучаевску три ракеты из "Града"

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинская РСЗО БМ-21 "Град"
Украинская РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Украинская РСЗО БМ-21 "Град"
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 выпустили по Докучаевску три ракеты из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено три ракеты из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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