https://ria.ru/20220716/obstrel-1802908630.html
Украинские войска в 10:00 обстреляли Докучаевск из "Града"
Украинские войска в 10:00 обстреляли Докучаевск из "Града" - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска в 10:00 обстреляли Докучаевск из "Града"
Украинские войска в 10.00 выпустили по Докучаевску три ракеты из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T10:34
2022-07-16T10:34
2022-07-16T10:34
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донецкая народная республика
докучаевск
украина
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 выпустили по Докучаевску три ракеты из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено три ракеты из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, докучаевск, украина
Украинские войска в 10:00 обстреляли Докучаевск из "Града"
Украинские войска в 10:00 выпустили по Докучаевску три ракеты из "Града"