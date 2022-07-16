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Глава Курской области раскрыл подробности утреннего обстрела Теткино
Глава Курской области раскрыл подробности утреннего обстрела Теткино - РИА Новости, 16.07.2022
Глава Курской области раскрыл подробности утреннего обстрела Теткино
Украинские войска выпустили более 20 мин по приграничному поселку Теткино в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T07:34
2022-07-16T07:34
2022-07-16T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
происшествия
роман старовойт
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили более 20 мин по приграничному поселку Теткино в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."Больше 20 прилетов зафиксировано сегодня во время утреннего минометного обстрела поселка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов", — написал он.Губернатор пообещал, что владельцам домов окажут всю необходимую помощь.Украинские боевики постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Поселок Теткино подвергался обстрелам много раз, 19 мая там погиб водитель из Воронежской области.Накануне утром ВСУ открыли артиллерийский огонь по селу Некислицы в Брянской области. За день до того украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост в поселке Черноземный и АЗС в Новых Юрковичах, а 12 июля украинская армия выпустила 18 мин по поселку Белая Березка.В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, курская область, происшествия, роман старовойт, вооруженные силы украины, украина, россия
07:34 16.07.2022 (обновлено: 09:31 16.07.2022)
Глава Курской области раскрыл подробности утреннего обстрела Теткино
Глава Курской области Старовойт: более 20 "прилетов" зафиксировали при обстреле Теткино