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ВСУ обстреляли Доломитное 25 снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Доломитное 25 снарядами натовского калибра - РИА Новости, 16.07.2022
ВСУ обстреляли Доломитное 25 снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Доломитному 25 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T05:01
2022-07-16T05:01
2022-07-16T05:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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нато
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ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Доломитному 25 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство, Украина открывала огонь по этому населенному пункту дважды — в 03.00 и 04.30, выпустив сначала десять, а затем 15 снарядов.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, сша, донецк (днр), нато, донецкая народная республика
05:01 16.07.2022 (обновлено: 05:13 16.07.2022)
ВСУ обстреляли Доломитное 25 снарядами натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили 25 снарядов по Доломитному