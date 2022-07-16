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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T00:45
2022-07-16T00:45
2022-07-16T01:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
кировский район
нато
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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кировский район
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в мире, донецк (днр), украина, кировский район, нато, донецкая народная республика
00:45 16.07.2022 (обновлено: 01:31 16.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку