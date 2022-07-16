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Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Кировскому району Донецка, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T00:24
2022-07-16T00:24
2022-07-16T00:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Кировскому району Донецка, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
кировский район
украина
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в мире, донецк (днр), кировский район, украина, донецкая народная республика
00:24 16.07.2022 (обновлено: 00:30 16.07.2022)
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Донецку