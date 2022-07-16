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Эр-Рияд допустил возможность увеличить нефтедобычу до 13 миллионов баррелей - РИА Новости, 16.07.2022
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Эр-Рияд допустил возможность увеличить нефтедобычу до 13 миллионов баррелей
Эр-Рияд допустил возможность увеличить нефтедобычу до 13 миллионов баррелей - РИА Новости, 16.07.2022
Эр-Рияд допустил возможность увеличить нефтедобычу до 13 миллионов баррелей
Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу максимум на три миллиона баррелей в день, заявил наследный принц Мухаммед бен Салман на открытии саммита глав... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T14:55
2022-07-16T15:44
в мире
сша
россия
саудовская аравия
джо байден
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ДОХА, 16 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу максимум на три миллиона баррелей в день, заявил наследный принц Мухаммед бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США.Сейчас в королевстве ежедневно добывают по десять миллионов баррелей.Накануне он провел переговоры с президентом США Джо Байденом, который приехал в Эр-Рияд, чтобы просить саудовские власти увеличить нефтедобычу и тем самым сократить мировое потребление российского сырья. По итогам встречи Белый дом заявил, что Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс рынка нефти в целях устойчивого экономического роста.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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в мире, сша, россия, саудовская аравия, джо байден
14:55 16.07.2022 (обновлено: 15:44 16.07.2022)
 
Эр-Рияд допустил возможность увеличить нефтедобычу до 13 миллионов баррелей

Наследный принц Салман: Эр-Рияд может нарастить нефтедобычу максимум до 13 млн баррелей

© AP Photo / Amr NabilРабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Amr Nabil
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 16 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу максимум на три миллиона баррелей в день, заявил наследный принц Мухаммед бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США.
Сейчас в королевстве ежедневно добывают по десять миллионов баррелей.

"Саудовская Аравия объявила, что нарастит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки, после чего у нее не будет больше возможностей увеличивать производство", — сказал наследный принц.

Накануне он провел переговоры с президентом США Джо Байденом, который приехал в Эр-Рияд, чтобы просить саудовские власти увеличить нефтедобычу и тем самым сократить мировое потребление российского сырья. По итогам встречи Белый дом заявил, что Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс рынка нефти в целях устойчивого экономического роста.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.
Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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