https://ria.ru/20220716/neft-1802936120.html

Эр-Рияд допустил возможность увеличить нефтедобычу до 13 миллионов баррелей

Эр-Рияд допустил возможность увеличить нефтедобычу до 13 миллионов баррелей - РИА Новости, 16.07.2022

Эр-Рияд допустил возможность увеличить нефтедобычу до 13 миллионов баррелей

Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу максимум на три миллиона баррелей в день, заявил наследный принц Мухаммед бен Салман на открытии саммита глав... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T14:55

2022-07-16T14:55

2022-07-16T15:44

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джо байден

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ДОХА, 16 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу максимум на три миллиона баррелей в день, заявил наследный принц Мухаммед бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США.Сейчас в королевстве ежедневно добывают по десять миллионов баррелей.Накануне он провел переговоры с президентом США Джо Байденом, который приехал в Эр-Рияд, чтобы просить саудовские власти увеличить нефтедобычу и тем самым сократить мировое потребление российского сырья. По итогам встречи Белый дом заявил, что Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс рынка нефти в целях устойчивого экономического роста.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220716/ssha-1802921906.html

сша

россия

саудовская аравия

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в мире, сша, россия, саудовская аравия, джо байден