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Эр-Рияд обязался поддерживать баланс мирового рынка нефти, заявили США - РИА Новости, 16.07.2022
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Эр-Рияд обязался поддерживать баланс мирового рынка нефти, заявили США
Эр-Рияд обязался поддерживать баланс мирового рынка нефти, заявили США - РИА Новости, 16.07.2022
Эр-Рияд обязался поддерживать баланс мирового рынка нефти, заявили США
Саудовская Аравия по итогам встреч с представителями руководства США взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях обеспечения... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T02:33
2022-07-16T02:39
сша
в мире
нефть
саудовская аравия
джо байден
эр-рияд (город)
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ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия по итогам встреч с представителями руководства США взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста, заявил в пятницу Белый дом.Наряду с этим Вашингтон и Эр-Рияд объявили о расширении сотрудничества в области кибербезопасности, что включает "обмен данными об угрозах в данной сфере и действиях злоумышленников в целях усиления общей защиты двух стран". США и Саудовская Аравия условились тесно кооперироваться в вопросах обмена передовым опытом, технологиями, инструментами, а также подходами к обучению в киберсфере, проинформировал Белый дом.Другим ключевым итогом состоявшихся контактов стало то, что Саудовская Аравия открыла воздушное пространство "для всех гражданских самолетов, летящих в Израиль и из него, на основе принципов Чикагской конвенции 1944 года"."Это решение представляет собой важный шаг на пути к выстраиванию более интегрированного Ближнего Востока, более взаимосвязанного с остальным миром", — указали в американской администрации.Президент США Джо Байден в эти дни находится с первым официальным визитом в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне. В пятницу он провел встречу с лидером королевства, а также переговоры с наследным принцем в составе делегаций. На субботу у него с наследным принцем запланирована отдельная двухсторонняя встреча.
https://ria.ru/20220715/ssha-1802879842.html
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сша, в мире, нефть, саудовская аравия, джо байден, эр-рияд (город)
02:33 16.07.2022 (обновлено: 02:39 16.07.2022)
 
Эр-Рияд обязался поддерживать баланс мирового рынка нефти, заявили США

Белый дом: Эр-Рияд обязался поддерживать баланс мирового рынка нефти

© AP Photo / Hassan Ammar, FileВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Hassan Ammar, File
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия по итогам встреч с представителями руководства США взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста, заявил в пятницу Белый дом.

"Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях устойчивого экономического роста. США поприветствовали 50-процентное наращивание уровня нефтедобычи по сравнению с запланированными на июль и август объемами. Эти и дальнейшие шаги, которые мы ожидаем в ближайшие недели, помогут значительно стабилизировать рынки", — говорится в информационном бюллетене, который Белый дом обнародовал по результатам встреч президента США Джо Байдена с представителями властей королевства в Джидде.

Наряду с этим Вашингтон и Эр-Рияд объявили о расширении сотрудничества в области кибербезопасности, что включает "обмен данными об угрозах в данной сфере и действиях злоумышленников в целях усиления общей защиты двух стран". США и Саудовская Аравия условились тесно кооперироваться в вопросах обмена передовым опытом, технологиями, инструментами, а также подходами к обучению в киберсфере, проинформировал Белый дом.
Другим ключевым итогом состоявшихся контактов стало то, что Саудовская Аравия открыла воздушное пространство "для всех гражданских самолетов, летящих в Израиль и из него, на основе принципов Чикагской конвенции 1944 года".
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Президент США Джо Байден в эти дни находится с первым официальным визитом в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне. В пятницу он провел встречу с лидером королевства, а также переговоры с наследным принцем в составе делегаций. На субботу у него с наследным принцем запланирована отдельная двухсторонняя встреча.
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