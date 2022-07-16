https://ria.ru/20220716/neft-1802886999.html

Эр-Рияд обязался поддерживать баланс мирового рынка нефти, заявили США

Эр-Рияд обязался поддерживать баланс мирового рынка нефти, заявили США - РИА Новости, 16.07.2022

Эр-Рияд обязался поддерживать баланс мирового рынка нефти, заявили США

Саудовская Аравия по итогам встреч с представителями руководства США взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях обеспечения... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T02:33

2022-07-16T02:33

2022-07-16T02:39

сша

в мире

нефть

саудовская аравия

джо байден

эр-рияд (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/133978/46/1339784612_0:72:2000:1197_1920x0_80_0_0_2c711ace877a66f332787fa81b58602a.jpg

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия по итогам встреч с представителями руководства США взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста, заявил в пятницу Белый дом.Наряду с этим Вашингтон и Эр-Рияд объявили о расширении сотрудничества в области кибербезопасности, что включает "обмен данными об угрозах в данной сфере и действиях злоумышленников в целях усиления общей защиты двух стран". США и Саудовская Аравия условились тесно кооперироваться в вопросах обмена передовым опытом, технологиями, инструментами, а также подходами к обучению в киберсфере, проинформировал Белый дом.Другим ключевым итогом состоявшихся контактов стало то, что Саудовская Аравия открыла воздушное пространство "для всех гражданских самолетов, летящих в Израиль и из него, на основе принципов Чикагской конвенции 1944 года"."Это решение представляет собой важный шаг на пути к выстраиванию более интегрированного Ближнего Востока, более взаимосвязанного с остальным миром", — указали в американской администрации.Президент США Джо Байден в эти дни находится с первым официальным визитом в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне. В пятницу он провел встречу с лидером королевства, а также переговоры с наследным принцем в составе делегаций. На субботу у него с наследным принцем запланирована отдельная двухсторонняя встреча.

https://ria.ru/20220715/ssha-1802879842.html

https://ria.ru/20220713/diplomatiya-1802074475.html

сша

саудовская аравия

эр-рияд (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, нефть, саудовская аравия, джо байден, эр-рияд (город)