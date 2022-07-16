07:12 16.07.2022 (обновлено: 09:49 16.07.2022)
Минпромторг рассмотрит вопрос снижения НДС на социально значимые товары
Замминистра Минпромторга Евтухов допустил снижение НДС на социально значимые товары
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов во время пресс-подхода в Доме правительства
Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов во время пресс-подхода в Доме правительства. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли оценит целесообразность снижения НДС на социально значимые товары, сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.
В конце июня Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой принять новый пакет мер поддержки торговой отрасли, в том числе снизить НДС на социально значимые товары. Такая мера позволила бы снизить конечные цены на 10 процентов, считают в ассоциации.
"Снижение НДС — это всегда вопрос очень чувствительный и очень детально обсуждаемый. Нужно помнить, что крупные ретейлеры в нашей стране уже ограничили наценку на социально значимые товары в пределах пяти-десяти процентов. При этом в России на данный момент отрицательная инфляция. Прогнозы зарубежных экспертов о том, что у нас якобы будет галопирующая инфляция на продовольственном рынке, не оправдались", — так прокомментировал это письмо Евтухов.
Он призвал проанализировать сложившуюся ситуацию и затем предпринять нужные шаги.
"В рамках обсуждения между Минфином, Минпромторгом, Минэком и другими заинтересованными ведомствами сейчас оценивается целесообразность и самое главное — возможные последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать, приведет это к снижению цен или нет", — добавил замминистра.
Он также отметил, что сейчас Минпромторг поддерживает отрасль с помощью льготных рыночных инструментов: сокращаются цепочки посредников, развивается многоформатная розница. По мнению Евтухова, в такой работе больше практического смысла и пользы, чем в попытке обнулить налоги.