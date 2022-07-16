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Минпромторг рассмотрит вопрос снижения НДС на социально значимые товары

Минпромторг рассмотрит вопрос снижения НДС на социально значимые товары - РИА Новости, 16.07.2022

Минпромторг рассмотрит вопрос снижения НДС на социально значимые товары

Министерство промышленности и торговли оценит целесообразность снижения НДС на социально значимые товары, сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T07:12

2022-07-16T07:12

2022-07-16T09:49

виктор евтухов

экономика

даниил егоров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

москва

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли оценит целесообразность снижения НДС на социально значимые товары, сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.В конце июня Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой принять новый пакет мер поддержки торговой отрасли, в том числе снизить НДС на социально значимые товары. Такая мера позволила бы снизить конечные цены на 10 процентов, считают в ассоциации.Он призвал проанализировать сложившуюся ситуацию и затем предпринять нужные шаги."В рамках обсуждения между Минфином, Минпромторгом, Минэком и другими заинтересованными ведомствами сейчас оценивается целесообразность и самое главное — возможные последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать, приведет это к снижению цен или нет", — добавил замминистра.Он также отметил, что сейчас Минпромторг поддерживает отрасль с помощью льготных рыночных инструментов: сокращаются цепочки посредников, развивается многоформатная розница. По мнению Евтухова, в такой работе больше практического смысла и пользы, чем в попытке обнулить налоги.

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виктор евтухов, экономика, даниил егоров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии), россия, москва