https://ria.ru/20220716/nauka-1802900587.html

Эксперты: наука требует продолжения сотрудничества ученых России и Запада

Эксперты: наука требует продолжения сотрудничества ученых России и Запада - РИА Новости, 16.07.2022

Эксперты: наука требует продолжения сотрудничества ученых России и Запада

Взаимодействие между учеными из России и стран Запада должно продолжаться в интересах защиты окружающей среды и развития науки, считают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T09:11

2022-07-16T09:11

2022-07-16T09:17

в мире

россия

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сша

арктический совет

евросоюз

томский государственный университет

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Взаимодействие между учеными из России и стран Запада должно продолжаться в интересах защиты окружающей среды и развития науки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Научная работа, в частности исследование Арктики, которое идет в рамках Арктического совета, терпит серьезный ущерб из-за напряженной политической ситуации в мире и конфронтации России и западных стран. Так, в марте семь членов Арктического совета - Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия и США - приостановили свое участие в организации, лишь в июне возобновив работу по проектам, не включающим Россию. Российские ученые, играющие важную роль в развитии науки, оказались отрезаны от мирового сообщества, в частности в области исследований зоны вечной мерзлоты. С учетом того, что Россия контролирует огромный регион Арктики, уход из совместных проектов западных специалистов, стал чреват серьезной нехваткой их доступа к важным научным данным в сфере климатических изменений, рассказали РИА Новости ученые из США и Великобритании.СОТРУДНИЧЕСТВО ПОД УГРОЗОЙ"Российские научные станции были открыты для западных ученых, и их данные были доступны. Во время проблем, связанных с изменениями климата, такое международное взаимодействие является ключевым для решения общих вопросов", - заявил РИА Новости профессор экологии Арктики британского Университета Шефилд Терри Каллаган.Ученый на протяжении многих лет работает в рамках проекта INTERACT, финансируемой ЕС сетью из 89 научных станций, более двух десятков из которых - российские. В общей сложности в проекте задействованы около 15 тысяч ученых по всему миру. По словам Каллагана, который также является сопредседателем международного консультативного совета Томского государственного университета и членом Российской академии естественных наук, вкладом российских ученых в проект INTERACT также является подготовка информационных материалов для учебных заведений 60 стран мира и публикация целого блока исследований о климатических изменениях сибирского региона в издаваемом Шведской королевской академией наук журнале Ambio."Это 14 содержащих современную информацию о меняющейся экологии окружающей среды Сибири докладов, подготовленных сотней ученых, свыше 70 из которых - русские", - рассказал специалист.По его словам, в связи с ситуацией на Украине "это потрясающая и важная для всего мира работа находится под угрозой".Еще одной "заложницей" политической ситуации стала программа "Общее наследие Берингии", которая проводится под эгидой Национальной парковой службы США. На протяжении трех десятилетий в рамках этой программы ученые двух стран работают над изучением и сохранением природы и наследия региона Берингова пролива.Один из участников проекта - ведущий научный сотрудник факультета биологии Института океанографии имени Вуда Хоула (WHOI, штат Массачусетс) Дональд Андерсен. Он изучает вредоносные цветения водорослей - явление, когда фотосинтезирующие эукариотические организмы, разрастаются в воде, производя токсины, вредные для людей и животных. Благодаря этой программе Андерсон имеет возможность взаимодействовать с российскими учеными, которые делятся данными, полученными в российской акватории пролива."Мы получили финансирование для того, чтобы несколько российских коллег приехали в нашу лабораторию в США для изучения наших методик и совместной работы над образцами (водорослей). К сожалению, конфликт на Украине поставил все на паузу, и сейчас мы не можем продолжать взаимодействие. Планируемый на сентябрь продолжительный визит (российских ученых) для анализа образцов сейчас отложен на неопределенный срок, и я не знаю, когда он случится", - сетует американский ученый.БУДУЩЕЕ НЕОПРЕДЕЛЕННО, НО НЕОБХОДИМОПессимистичную перспективу научного взаимодействия России и западных стран на ближайшее будущее рисует и глава Центра Арктической безопасности и устойчивости при Аляскинском университете в Фэрбенксе Трой Буффард."Сочетание российских запретов и западной неприязни <...> делает крайне трудной попытку представить, как можно преодолеть этот массовый отток научных инвестиций", - сетует ученый.Между тем он выражает надежду, что "фрагментарные усилия (по сотрудничеству) станут вкладом в важнейший прогресс до тех пор, пока снова не станет возможно сотрудничество с Россией". "Нет ни одного поля касающихся Арктики исследований, которые бы не выигрывали от работы с Россией, это относится и к вопросам обороны и безопасности", - подчеркивает собеседник агентства, по словам которого "потери от утраченного сотрудничества в рамках лишь одного Арктического совета несоизмеримы".По мнению британского ученого Каллагана, сотрудничеству с российскими учеными сегодня препятствуют три фактора: финансовый, институциональный и личностный. Он замечает, что прекращение взаимодействия ЕС с российскими государственными структурами, сделало невозможным продолжение работы в совместных проектах, помимо этого госведомства стали запрещать контакты сотрудников с российскими представителями, а некоторые ученые сами приняли решение о прекращении взаимодействия с коллегами из России. Однако, по его словам, даже в таких условиях научное взаимодействие и обмен данными в сфере его интересов продолжается, хотя и идет в меньшем объеме и лишь на индивидуальном уровне."Я думаю, что восстановление доверия займет длительное время", - предупреждает ученый, подчеркивая огромное значение взаимодействия между учеными на личном уровне. "Наука должна быть выше политики особенно во времена беспрецедентных и все более разрушительных климатических катастроф по всему миру", - говорит ученый.Идею необходимости дистанцирования науки от политических трений разделяет и американский ученый Андерсон. Он приводит в пример работу береговой охраны двух стран, продолжающих совместные усилия по обеспечению безопасного судоходства. Он надеется, что отстранение российских ученых от международных проектов по Арктике не будет носить затяжной характер."Ученые стараются быть вне политики и даже хотят думать, что их усилия по сотрудничеству могут помочь странам улучшить отношения. Я один из таких <...>, я верю, что взаимодействие в исследованиях совершенно точно должно продолжаться не только в той сфере, которой занимаюсь я, но и во многих других, где у нас существуют общие интересы в понимании и защите окружающей среды", - говорит ученый.

https://ria.ru/20220410/zapad-1782763647.html

https://ria.ru/20220329/nauka-1780743088.html

https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791141002.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/nauka-1780752209.html

https://ria.ru/20220712/tyumgu-1801700268.html

https://ria.ru/20220628/samara-1798785503.html

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в мире, россия, арктика, сша, арктический совет, евросоюз, томский государственный университет