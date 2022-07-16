https://ria.ru/20220716/nato-1802887318.html

В сенате США призвали перестать брать в НАТО постсоветские страны

В сенате США призвали перестать брать в НАТО постсоветские страны - РИА Новости, 16.07.2022

В сенате США призвали перестать брать в НАТО постсоветские страны

Оставшиеся вне Североатлантического альянса постсоветские страны не будут в него приняты, предположил сенатор Рэнд Пол в статье для журнала American... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T02:55

2022-07-16T02:55

2022-07-16T09:58

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

финляндия

швеция

россия

нато

сша

в мире

рэнд пол

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Оставшиеся вне Североатлантического альянса постсоветские страны не будут в него приняты, предположил сенатор Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative.В 2004 году, в рамках пятого расширения НАТО, в него вступили бывшие советские республики Латвия, Литва и Эстония.Он также отметил, что Россия не потерпит размещения определенных систем вооружения в Финляндии.На июньском саммите НАТО в альянс официально пригласили Швецию и Финляндию. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, после которых Анкара сняла возражения по присоединению новых членов.Москва при этом не раз подчеркивала, что цель альянса — конфронтация. По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не сулит Европе большей безопасности. В МИД же напоминали, что Россия остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

https://ria.ru/20220713/nato-1802266105.html

https://ria.ru/20220705/nato-1800343756.html

финляндия

швеция

россия

сша

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, швеция, россия, нато, сша, в мире, рэнд пол