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Нарколог Минздрава напомнил о вреде алкоголя и табака в жару - РИА Новости, 16.07.2022
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Нарколог Минздрава напомнил о вреде алкоголя и табака в жару
Нарколог Минздрава напомнил о вреде алкоголя и табака в жару - РИА Новости, 16.07.2022
Нарколог Минздрава напомнил о вреде алкоголя и табака в жару
Употребление алкоголя в жару увеличивает риск теплового удара, а курение повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, утолять жажду лучше всего минеральной РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T11:47
2022-07-16T11:47
общество
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Употребление алкоголя в жару увеличивает риск теплового удара, а курение повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, утолять жажду лучше всего минеральной негазированной водой, сообщил журналистам главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.По словам специалиста, пиво содержит вещества, похожие на женские половые гормоны, и мужчины, пьющие его, подвергают нагрузке свою гормональную сферу, которая при длительном употреблении меняет гормональный фон с мужского на женский тип."Или еще пример - существует миф, что пиво освежает. Пиво не тот напиток, которым можно компенсировать потерю жидкости в жаркое время года. Употребление пива в жаркую погоду не является способом удовлетворения жажды и способом восстановления водного баланса в организме. Кроме того, в жаркую погоду меняется собственная терморегуляция организма, а употребление алкоголя в жару ее нарушает, увеличивая риск теплового удара", - отметил Брюн.Он также подчеркнул, что курить вредно в любое время суток, в любое время года, но в жару особенно. Это связано с тем, что во время жары идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую, на дыхательную системы, в связи с чем токсический эффект от обычных или электронных сигарет усиливается."Самым физиологичным, самым правильным напитком, если так можно сказать, напитком в жаркое время года, в частности летом, когда температура зашкаливает больше 30 градусов, является столовая минеральная вода. Ею и необходимо утолять жажду. В идеале брать негазированную", - добавил Брюн.
https://ria.ru/20220706/lekarstva-1800563188.html
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общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
11:47 16.07.2022
 
Нарколог Минздрава напомнил о вреде алкоголя и табака в жару

Нарколог Брюн напомнил, что употребление алкоголя в жару увеличивает риск теплового удара

© Sputnik / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной Пицунды в Абхазии
Отдыхающие на набережной Пицунды в Абхазии
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Употребление алкоголя в жару увеличивает риск теплового удара, а курение повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, утолять жажду лучше всего минеральной негазированной водой, сообщил журналистам главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
По словам специалиста, пиво содержит вещества, похожие на женские половые гормоны, и мужчины, пьющие его, подвергают нагрузке свою гормональную сферу, которая при длительном употреблении меняет гормональный фон с мужского на женский тип.
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"Или еще пример - существует миф, что пиво освежает. Пиво не тот напиток, которым можно компенсировать потерю жидкости в жаркое время года. Употребление пива в жаркую погоду не является способом удовлетворения жажды и способом восстановления водного баланса в организме. Кроме того, в жаркую погоду меняется собственная терморегуляция организма, а употребление алкоголя в жару ее нарушает, увеличивая риск теплового удара", - отметил Брюн.
Он также подчеркнул, что курить вредно в любое время суток, в любое время года, но в жару особенно. Это связано с тем, что во время жары идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую, на дыхательную системы, в связи с чем токсический эффект от обычных или электронных сигарет усиливается.
"Самым физиологичным, самым правильным напитком, если так можно сказать, напитком в жаркое время года, в частности летом, когда температура зашкаливает больше 30 градусов, является столовая минеральная вода. Ею и необходимо утолять жажду. В идеале брать негазированную", - добавил Брюн.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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