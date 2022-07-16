https://ria.ru/20220716/minoborony-1802925024.html

Российская авиация уничтожила в Николаеве до 200 националистов и наемников

Российская авиация уничтожила в Николаеве до 200 националистов и наемников - РИА Новости, 16.07.2022

Российская авиация уничтожила в Николаеве до 200 националистов и наемников

Воздушно-космические силы нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Николаеве, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T13:17

2022-07-16T13:17

2022-07-16T14:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

войска воздушно-космической обороны

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Воздушно-космические силы нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Николаеве, сообщили журналистам в Минобороны.Еще один удар фактически уничтожил 115-ю механизированную бригаду ВСУ, действовавшую в районе Северска. Только за последние двое суток это соединение потеряло более 600 человек, добавили в ведомстве.Минобороны отмечает, что на фоне успешных действий российской армии и собственных значительных потерь украинские боевики отказываются воевать. "В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артемовска и потребовали их ротировать на запад Украины", — сообщается в сводке.Кроме того, за минувшие сутки ВКС уничтожили цеха оборонного предприятия "Южмаш" в Днепропетровске, где производили комплектующие для баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня. В Минобороны рассказали также, что на территории ДНР артиллеристы поразили два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30. А истребительная авиация сбила три украинских самолета и два вертолета в Николаевской и Днепропетровской областях и ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220715/kontrol-1802829475.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Конашенков: "Уничтожено 200 украинских националистов, включая иностранных наемников" Конашенков: "Уничтожено 200 украинских националистов, включая иностранных наемников" 2022-07-16T13:17 true PT3M42S

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, войска воздушно-космической обороны, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, южмаш