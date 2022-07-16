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В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении - РИА Новости, 16.07.2022
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В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении - РИА Новости, 16.07.2022
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило в субботу об обстреле позиций вооруженных сил республики на армяно-азербайджанской границе. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:15
2022-07-16T16:08
в мире
азербайджан
армения
ереван
баку
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БАКУ, 16 июл – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило в субботу об обстреле позиций вооруженных сил республики на армяно-азербайджанской границе.В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты "адекватные ответные меры".Ранее Ереван и Баку условились начать подготовку к мирным переговорам и провели встречу, посвященную делимитации и безопасности границы.
https://ria.ru/20220715/rudenko-1802796171.html
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в мире, азербайджан, армения, ереван, баку
13:15 16.07.2022 (обновлено: 16:08 16.07.2022)
 
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении

В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций армянской стороной

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 16 июл – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило в субботу об обстреле позиций вооруженных сил республики на армяно-азербайджанской границе.
"Подразделения армянских вооруженных сил 16 июля с 04.00 до 04.50 (03.00-03.50 мск) подвергали интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты "адекватные ответные меры".
Ранее Ереван и Баку условились начать подготовку к мирным переговорам и провели встречу, посвященную делимитации и безопасности границы.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 16:55
Эксперты Азербайджана и Армении обсудили в МГИМО отношения двух стран
 
В миреАзербайджанАрменияЕреванБаку
 
 
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