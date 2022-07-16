https://ria.ru/20220716/minoborony-1802924651.html
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении - РИА Новости, 16.07.2022
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило в субботу об обстреле позиций вооруженных сил республики на армяно-азербайджанской границе. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:15
2022-07-16T13:15
2022-07-16T16:08
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БАКУ, 16 июл – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило в субботу об обстреле позиций вооруженных сил республики на армяно-азербайджанской границе.В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты "адекватные ответные меры".Ранее Ереван и Баку условились начать подготовку к мирным переговорам и провели встречу, посвященную делимитации и безопасности границы.
https://ria.ru/20220715/rudenko-1802796171.html
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в мире, азербайджан, армения, ереван, баку
13:15 16.07.2022 (обновлено: 16:08 16.07.2022)
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций армянской стороной