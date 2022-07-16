https://ria.ru/20220716/minoborony-1802924461.html

Российские силы уничтожили в Днепропетровске цеха по ремонту "Точек-У"

Российские силы уничтожили в Днепропетровске цеха по ремонту "Точек-У" - РИА Новости, 16.07.2022

Российские силы уничтожили в Днепропетровске цеха по ремонту "Точек-У"

Российские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили в Днепропетровске на "Южном машиностроительном заводе" цеха по производству комплектующих и РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T13:14

2022-07-16T13:14

2022-07-16T14:23

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

днепропетровская область

безопасность

днепропетровск

южмаш

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили в Днепропетровске на "Южном машиностроительном заводе" цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии "Южный машиностроительный завод", - говорится в сводке российского военного ведомства."Южный машиностроительный завод" имени Макарова" ("Южмаш", "Южмашзавод") - крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники.

https://ria.ru/20220716/minoborony-1802924651.html

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, днепропетровская область, безопасность, днепропетровск, южмаш