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Российские силы уничтожили в Днепропетровске цеха по ремонту "Точек-У" - РИА Новости, 16.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/minoborony-1802924461.html
Российские силы уничтожили в Днепропетровске цеха по ремонту "Точек-У"
Российские силы уничтожили в Днепропетровске цеха по ремонту "Точек-У" - РИА Новости, 16.07.2022
Российские силы уничтожили в Днепропетровске цеха по ремонту "Точек-У"
Российские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили в Днепропетровске на "Южном машиностроительном заводе" цеха по производству комплектующих и РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:14
2022-07-16T14:23
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
днепропетровская область
безопасность
днепропетровск
южмаш
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили в Днепропетровске на "Южном машиностроительном заводе" цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии "Южный машиностроительный завод", - говорится в сводке российского военного ведомства."Южный машиностроительный завод" имени Макарова" ("Южмаш", "Южмашзавод") - крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, днепропетровская область, безопасность, днепропетровск, южмаш
13:14 16.07.2022 (обновлено: 14:23 16.07.2022)
 
Российские силы уничтожили в Днепропетровске цеха по ремонту "Точек-У"

Российские силы уничтожили в Днепропетровске цеха по ремонту "Точек-У" и РСЗО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Скриншот видео
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Ударный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Скриншот видео. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили в Днепропетровске на "Южном машиностроительном заводе" цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии "Южный машиностроительный завод", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Южный машиностроительный завод" имени Макарова" ("Южмаш", "Южмашзавод") - крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФДнепропетровская областьБезопасностьДнепропетровскЮжмаш
 
 
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