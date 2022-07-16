https://ria.ru/20220716/minoborony-1802924461.html
Российские силы уничтожили в Днепропетровске цеха по ремонту "Точек-У"
Российские силы уничтожили в Днепропетровске цеха по ремонту "Точек-У" - РИА Новости, 16.07.2022
Российские силы уничтожили в Днепропетровске цеха по ремонту "Точек-У"
Российские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили в Днепропетровске на "Южном машиностроительном заводе" цеха по производству комплектующих и РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:14
2022-07-16T13:14
2022-07-16T14:23
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
днепропетровская область
безопасность
днепропетровск
южмаш
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили в Днепропетровске на "Южном машиностроительном заводе" цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии "Южный машиностроительный завод", - говорится в сводке российского военного ведомства."Южный машиностроительный завод" имени Макарова" ("Южмаш", "Южмашзавод") - крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники.
https://ria.ru/20220716/minoborony-1802924651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, днепропетровская область, безопасность, днепропетровск, южмаш
13:14 16.07.2022 (обновлено: 14:23 16.07.2022)
Российские силы уничтожили в Днепропетровске цеха по ремонту "Точек-У"
Российские силы уничтожили в Днепропетровске цеха по ремонту "Точек-У" и РСЗО