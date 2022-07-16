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В Мелитополе проходит первая ярмарка вакансий - РИА Новости, 16.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/melitopol-1802932814.html
В Мелитополе проходит первая ярмарка вакансий
В Мелитополе проходит первая ярмарка вакансий - РИА Новости, 16.07.2022
В Мелитополе проходит первая ярмарка вакансий
В парке Горького в Мелитополе проходит первая со времени освобождения ярмарка вакансий, по словам руководителя местного центра занятости Ирины Дьяченко, на... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T14:26
2022-07-16T15:16
специальная военная операция на украине
общество
херсонская область
запорожская область
россия
гибдд мвд рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. В парке Горького в Мелитополе проходит первая со времени освобождения ярмарка вакансий, по словам руководителя местного центра занятости Ирины Дьяченко, на мероприятии представлено около 300 вакансий.Сотрудников ищут представители местного бизнеса, курортной сферы и органов власти, например ГИБДД."Мы приглашаем на работу молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 35 лет, гарантируем стабильную зарплату и, в дальнейшем, бесплатное обучение в вузах России", - сказал представитель ГИБДД Роман Жигирь.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести референдумы и стать субъектами России.
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херсонская область
запорожская область
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В Мелитополе прошла первая за долгое время выставка вакансий
В Мелитополе прошла первая за долгое время выставка вакансий
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общество, херсонская область , запорожская область, россия, гибдд мвд рф
14:26 16.07.2022 (обновлено: 15:16 16.07.2022)
 
В Мелитополе проходит первая ярмарка вакансий

В Мелитополе прошла ярмарка вакансий, на мероприятии представили около 300 рабочих мест

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. В парке Горького в Мелитополе проходит первая со времени освобождения ярмарка вакансий, по словам руководителя местного центра занятости Ирины Дьяченко, на мероприятии представлено около 300 вакансий.
"На ярмарке вакансий представлены около 300 вакансий. Причем работу предлагают не только мелитопольские работодатели, но и из Бердянска, Полог и других городов Запорожской области", - сказала руководитель центра.
Сотрудников ищут представители местного бизнеса, курортной сферы и органов власти, например ГИБДД.
"Мы приглашаем на работу молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 35 лет, гарантируем стабильную зарплату и, в дальнейшем, бесплатное обучение в вузах России", - сказал представитель ГИБДД Роман Жигирь.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести референдумы и стать субъектами России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоХерсонская областьЗапорожская областьРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
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