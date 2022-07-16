https://ria.ru/20220716/melitopol-1802932814.html

В Мелитополе проходит первая ярмарка вакансий

В Мелитополе проходит первая ярмарка вакансий - РИА Новости, 16.07.2022

В Мелитополе проходит первая ярмарка вакансий

В парке Горького в Мелитополе проходит первая со времени освобождения ярмарка вакансий, по словам руководителя местного центра занятости Ирины Дьяченко, на... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T14:26

2022-07-16T14:26

2022-07-16T15:16

специальная военная операция на украине

общество

херсонская область

запорожская область

россия

гибдд мвд рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. В парке Горького в Мелитополе проходит первая со времени освобождения ярмарка вакансий, по словам руководителя местного центра занятости Ирины Дьяченко, на мероприятии представлено около 300 вакансий.Сотрудников ищут представители местного бизнеса, курортной сферы и органов власти, например ГИБДД."Мы приглашаем на работу молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 35 лет, гарантируем стабильную зарплату и, в дальнейшем, бесплатное обучение в вузах России", - сказал представитель ГИБДД Роман Жигирь.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести референдумы и стать субъектами России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

запорожская область

россия

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В Мелитополе прошла первая за долгое время выставка вакансий В Мелитополе прошла первая за долгое время выставка вакансий 2022-07-16T14:26 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, херсонская область , запорожская область, россия, гибдд мвд рф