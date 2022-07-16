https://ria.ru/20220716/lnr-1802970023.html
ВСУ уничтожили и повредили более 30 домов в Стаханове при обстреле
ВСУ уничтожили и повредили более 30 домов в Стаханове при обстреле - РИА Новости, 16.07.2022
ВСУ уничтожили и повредили более 30 домов в Стаханове при обстреле
В Стаханове более тридцати домов оказались уничтожены или получили повреждения в результате удара украинских войск из американских РСЗО HIMARS по жилому району, РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T18:56
2022-07-16T18:56
2022-07-16T19:39
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сцкк
bae systems
lockheed martin
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стаханов
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СТАХАНОВ (ЛНР), 16 июл — РИА Новости. В Стаханове более тридцати домов оказались уничтожены или получили повреждения в результате удара украинских войск из американских РСЗО HIMARS по жилому району, сообщил офицер Алексей Гетманский в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК."В результате обстрела ранены два мирных жителя, разрушено четыре и повреждено 29 жилых домов. Уничтожено очень много гражданской инфраструктуры", — заявил он.По словам офицера, значительные повреждения также получили базы продовольствия и стройматериалов.Украинские силовики второй раз за последние несколько дней атаковали Стаханов. Обстрел ведется в том числе из населенного пункта Артемовск.В рамках спецоперации российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую народную республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут ежедневные обстрелы городов и сел республик, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Количество жертв среди мирных граждан растет.
https://ria.ru/20220716/donbass-1802936309.html
https://ria.ru/20220716/ukraina-1802758374.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
сша
стаханов
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Кадры разрушений в Стаханове после обстрела из РСЗО HIMARS
Кадры разрушений в Стаханове после обстрела из РСЗО HIMARS
2022-07-16T18:56
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , сша, стаханов, вооруженные силы украины
18:56 16.07.2022 (обновлено: 19:39 16.07.2022)
ВСУ уничтожили и повредили более 30 домов в Стаханове при обстреле
ВСУ уничтожили и повредили более 30 домов в Стаханове в ЛНР, два человека пострадали