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ВСУ уничтожили и повредили более 30 домов в Стаханове при обстреле - РИА Новости, 16.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/lnr-1802970023.html
ВСУ уничтожили и повредили более 30 домов в Стаханове при обстреле
ВСУ уничтожили и повредили более 30 домов в Стаханове при обстреле - РИА Новости, 16.07.2022
ВСУ уничтожили и повредили более 30 домов в Стаханове при обстреле
В Стаханове более тридцати домов оказались уничтожены или получили повреждения в результате удара украинских войск из американских РСЗО HIMARS по жилому району, РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T18:56
2022-07-16T19:39
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сцкк
bae systems
lockheed martin
сша
стаханов
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СТАХАНОВ (ЛНР), 16 июл — РИА Новости. В Стаханове более тридцати домов оказались уничтожены или получили повреждения в результате удара украинских войск из американских РСЗО HIMARS по жилому району, сообщил офицер Алексей Гетманский в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК."В результате обстрела ранены два мирных жителя, разрушено четыре и повреждено 29 жилых домов. Уничтожено очень много гражданской инфраструктуры", — заявил он.По словам офицера, значительные повреждения также получили базы продовольствия и стройматериалов.Украинские силовики второй раз за последние несколько дней атаковали Стаханов. Обстрел ведется в том числе из населенного пункта Артемовск.В рамках спецоперации российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую народную республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут ежедневные обстрелы городов и сел республик, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Количество жертв среди мирных граждан растет.
https://ria.ru/20220716/donbass-1802936309.html
https://ria.ru/20220716/ukraina-1802758374.html
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луганская народная республика
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры разрушений в Стаханове после обстрела из РСЗО HIMARS
Кадры разрушений в Стаханове после обстрела из РСЗО HIMARS
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в мире, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , сша, стаханов, вооруженные силы украины
18:56 16.07.2022 (обновлено: 19:39 16.07.2022)
 
ВСУ уничтожили и повредили более 30 домов в Стаханове при обстреле

ВСУ уничтожили и повредили более 30 домов в Стаханове в ЛНР, два человека пострадали

Читать ria.ru в
СТАХАНОВ (ЛНР), 16 июл — РИА Новости. В Стаханове более тридцати домов оказались уничтожены или получили повреждения в результате удара украинских войск из американских РСЗО HIMARS по жилому району, сообщил офицер Алексей Гетманский в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.
"В результате обстрела ранены два мирных жителя, разрушено четыре и повреждено 29 жилых домов. Уничтожено очень много гражданской инфраструктуры", — заявил он.
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В рамках спецоперации российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую народную республику и значительную часть Донецкой.
При этом ВСУ ведут ежедневные обстрелы городов и сел республик, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Количество жертв среди мирных граждан растет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСЦККBAE SystemsLockheed MartinСШАСтахановВооруженные силы Украины
 
 
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