https://ria.ru/20220716/lnr-1802970023.html

ВСУ уничтожили и повредили более 30 домов в Стаханове при обстреле

ВСУ уничтожили и повредили более 30 домов в Стаханове при обстреле - РИА Новости, 16.07.2022

ВСУ уничтожили и повредили более 30 домов в Стаханове при обстреле

В Стаханове более тридцати домов оказались уничтожены или получили повреждения в результате удара украинских войск из американских РСЗО HIMARS по жилому району, РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T18:56

2022-07-16T18:56

2022-07-16T19:39

специальная военная операция на украине

в мире

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стаханов

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СТАХАНОВ (ЛНР), 16 июл — РИА Новости. В Стаханове более тридцати домов оказались уничтожены или получили повреждения в результате удара украинских войск из американских РСЗО HIMARS по жилому району, сообщил офицер Алексей Гетманский в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК."В результате обстрела ранены два мирных жителя, разрушено четыре и повреждено 29 жилых домов. Уничтожено очень много гражданской инфраструктуры", — заявил он.По словам офицера, значительные повреждения также получили базы продовольствия и стройматериалов.Украинские силовики второй раз за последние несколько дней атаковали Стаханов. Обстрел ведется в том числе из населенного пункта Артемовск.В рамках спецоперации российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую народную республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут ежедневные обстрелы городов и сел республик, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Количество жертв среди мирных граждан растет.

https://ria.ru/20220716/donbass-1802936309.html

https://ria.ru/20220716/ukraina-1802758374.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

сша

стаханов

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры разрушений в Стаханове после обстрела из РСЗО HIMARS Кадры разрушений в Стаханове после обстрела из РСЗО HIMARS 2022-07-16T18:56 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , сша, стаханов, вооруженные силы украины