https://ria.ru/20220716/leps-1802929051.html
Путин поздравил Григория Лепса с 60-летием
Путин поздравил Григория Лепса с 60-летием - РИА Новости, 16.07.2022
Путин поздравил Григория Лепса с 60-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Григория Лепса с 60-летием, отметив его участие в патриотических и благотворительных проектах,... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:47
2022-07-16T13:47
2022-07-16T13:47
культура
россия
общество
владимир путин
григорий лепс
культура
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Григория Лепса с 60-летием, отметив его участие в патриотических и благотворительных проектах, сообщается на сайте Кремля."Вас по праву считают талантливым певцом и композитором, ярким, неординарным человеком. За этим высоким признанием – вера в себя и свое предназначение, годы труда и неустанного творческого поиска. И конечно, отмечу Ваше деятельное участие в востребованных общественных, благотворительных, патриотических проектах", - сказал президент РФ в поздравительной телеграмме.Путин пожелал Лепсу "здоровья, вдохновения и всего наилучшего".Ранее президент РФ присвоил Лепсу звание народного артиста РФ - "за большие заслуги в развитии эстрадного искусства".
https://ria.ru/20220716/leps-1802359565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, григорий лепс, культура
Путин поздравил Григория Лепса с 60-летием
Путин поздравил народного артиста России Григория Лепса с 60-летним юбилеем