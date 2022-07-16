https://ria.ru/20220716/leps-1802929051.html

Путин поздравил Григория Лепса с 60-летием

Путин поздравил Григория Лепса с 60-летием - РИА Новости, 16.07.2022

Путин поздравил Григория Лепса с 60-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Григория Лепса с 60-летием, отметив его участие в патриотических и благотворительных проектах,... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T13:47

2022-07-16T13:47

2022-07-16T13:47

культура

россия

общество

владимир путин

григорий лепс

культура

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Григория Лепса с 60-летием, отметив его участие в патриотических и благотворительных проектах, сообщается на сайте Кремля."Вас по праву считают талантливым певцом и композитором, ярким, неординарным человеком. За этим высоким признанием – вера в себя и свое предназначение, годы труда и неустанного творческого поиска. И конечно, отмечу Ваше деятельное участие в востребованных общественных, благотворительных, патриотических проектах", - сказал президент РФ в поздравительной телеграмме.Путин пожелал Лепсу "здоровья, вдохновения и всего наилучшего".Ранее президент РФ присвоил Лепсу звание народного артиста РФ - "за большие заслуги в развитии эстрадного искусства".

https://ria.ru/20220716/leps-1802359565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, григорий лепс, культура