https://ria.ru/20220716/krym-1802989531.html

В Киеве угрожают атаковать Крымский мост, как только появится возможность

В Киеве угрожают атаковать Крымский мост, как только появится возможность - РИА Новости, 16.07.2022

В Киеве угрожают атаковать Крымский мост, как только появится возможность

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T23:51

2022-07-16T23:51

2022-07-16T23:51

владимир путин

марк фейгин

ирина яровая

россия

украина

киев

госдума рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763074234_0:234:3071:1961_1920x0_80_0_0_3a9b9df7d02b6adf54465b555d46b80d.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность". Это уже второе за сутки заявление Киева о возможности удара по мосту, ранее с аналогичным заявлением выступило украинское минобороны."Как только появится первая техническая возможность, он (мост - ред.) тут же станет этим объектом (который можно атаковать - ред.)... Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации - значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. А между прочим, Крымский мост... проходит по территориальным водам Украины", - заявил Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Следственный комитет РФ после этого проинформировал, что даст правовую оценку его высказываниям. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сравнила слова Марченко с типичным поведением террористов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Он также заявлял, что угрозы в адрес Крымского моста Кремлю известны, их принимают во внимание. Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь по теме угроз в отношении Крымского моста, указывал, что все эти заявления берутся на заметку, подобные планы потерпят крах.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту и предупредил, что в случае даже попытки провокации центры принятия решений будут незамедлительно уничтожены. Глава Крыма Сергей Аксенов указывал, что попытки нанести ущерб Крымскому мосту будут жестко пресечены, безопасность сооружения и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне. По его словам, сухопутная часть Крыма прикрыта силами противовоздушной обороны максимально, полуострову ничего не угрожает.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220711/ukraina-1801750169.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, марк фейгин, ирина яровая, россия, украина, киев, госдума рф, вооруженные силы украины, оон