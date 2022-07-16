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В Крыму сравнили угрозы Киева ракетами США с битьем головой о стену - РИА Новости, 16.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/krym-1802986762.html
В Крыму сравнили угрозы Киева ракетами США с битьем головой о стену
В Крыму сравнили угрозы Киева ракетами США с битьем головой о стену - РИА Новости, 16.07.2022
В Крыму сравнили угрозы Киева ракетами США с битьем головой о стену
Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя РИА Новости угрозы Киева использовать американские ракеты для ударов по полуострову, напомнил об... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T22:47
2022-07-16T23:22
специальная военная операция на украине
киев
украина
министерство обороны украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя РИА Новости угрозы Киева использовать американские ракеты для ударов по полуострову, напомнил об эшелонированной ПВО, защищающей полуостров.Ранее в субботу представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские войска могут использовать РСЗО HIMARS и М270 для поражения целей на территории Крыма."Я не сомневаюсь, что желание ударить по Крыму есть. И я уверен, что такие планы разрабатывают. Но, как мы видим, американские пусковые установки эффективны, когда наносят ночью удары с подконтрольной Киеву территории. Но к Крыму прилегают только освобожденные территории Украины, которые контролируются нашими войсками", - отметил Бальбек.Правда, добавил он, "если американцы, как и обещали, передадут Киеву оперативно-тактические ракеты с дальностью до 300 км, то киевский режим обязательно опробует их на крымском направлении"."Но здесь другое препятствие - в Крыму выстроена эшелонированная ПВО, пробить которую одиночными пусками очень сложно. И все же командой Зеленского любой пуск в сторону полуострова будет подан как великая победа. А то, что ракету собьют - это уже другой вопрос, в конце концов можно выставить какое-нибудь архивное видео неважно какого года. Ведь на обмане общественности украинские нацисты, что называется, собаку съели", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, украина, министерство обороны украины
22:47 16.07.2022 (обновлено: 23:22 16.07.2022)
 
В Крыму сравнили угрозы Киева ракетами США с битьем головой о стену

Крымский эксперт Бальбек напомнил об эшелонированной ПВО, защищающей полуостров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя РИА Новости угрозы Киева использовать американские ракеты для ударов по полуострову, напомнил об эшелонированной ПВО, защищающей полуостров.

"Попасть ракетой в Крым - это как биться головой о стену. Теоретически, может, стена и разобьется, но в жизни все наоборот", - сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские войска могут использовать РСЗО HIMARS и М270 для поражения целей на территории Крыма.
"Я не сомневаюсь, что желание ударить по Крыму есть. И я уверен, что такие планы разрабатывают. Но, как мы видим, американские пусковые установки эффективны, когда наносят ночью удары с подконтрольной Киеву территории. Но к Крыму прилегают только освобожденные территории Украины, которые контролируются нашими войсками", - отметил Бальбек.
Правда, добавил он, "если американцы, как и обещали, передадут Киеву оперативно-тактические ракеты с дальностью до 300 км, то киевский режим обязательно опробует их на крымском направлении".
"Но здесь другое препятствие - в Крыму выстроена эшелонированная ПВО, пробить которую одиночными пусками очень сложно. И все же командой Зеленского любой пуск в сторону полуострова будет подан как великая победа. А то, что ракету собьют - это уже другой вопрос, в конце концов можно выставить какое-нибудь архивное видео неважно какого года. Ведь на обмане общественности украинские нацисты, что называется, собаку съели", - заключил эксперт.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаМинистерство обороны Украины
 
 
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