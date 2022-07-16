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В Крыму сравнили угрозы Киева ракетами США с битьем головой о стену
В Крыму сравнили угрозы Киева ракетами США с битьем головой о стену - РИА Новости, 16.07.2022
В Крыму сравнили угрозы Киева ракетами США с битьем головой о стену
Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя РИА Новости угрозы Киева использовать американские ракеты для ударов по полуострову, напомнил об... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T22:47
2022-07-16T22:47
2022-07-16T23:22
специальная военная операция на украине
киев
украина
министерство обороны украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя РИА Новости угрозы Киева использовать американские ракеты для ударов по полуострову, напомнил об эшелонированной ПВО, защищающей полуостров.Ранее в субботу представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские войска могут использовать РСЗО HIMARS и М270 для поражения целей на территории Крыма."Я не сомневаюсь, что желание ударить по Крыму есть. И я уверен, что такие планы разрабатывают. Но, как мы видим, американские пусковые установки эффективны, когда наносят ночью удары с подконтрольной Киеву территории. Но к Крыму прилегают только освобожденные территории Украины, которые контролируются нашими войсками", - отметил Бальбек.Правда, добавил он, "если американцы, как и обещали, передадут Киеву оперативно-тактические ракеты с дальностью до 300 км, то киевский режим обязательно опробует их на крымском направлении"."Но здесь другое препятствие - в Крыму выстроена эшелонированная ПВО, пробить которую одиночными пусками очень сложно. И все же командой Зеленского любой пуск в сторону полуострова будет подан как великая победа. А то, что ракету собьют - это уже другой вопрос, в конце концов можно выставить какое-нибудь архивное видео неважно какого года. Ведь на обмане общественности украинские нацисты, что называется, собаку съели", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, министерство обороны украины
22:47 16.07.2022 (обновлено: 23:22 16.07.2022)
В Крыму сравнили угрозы Киева ракетами США с битьем головой о стену
Крымский эксперт Бальбек напомнил об эшелонированной ПВО, защищающей полуостров
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя РИА Новости угрозы Киева использовать американские ракеты для ударов по полуострову, напомнил об эшелонированной ПВО, защищающей полуостров.
"Попасть ракетой в Крым - это как биться головой о стену. Теоретически, может, стена и разобьется, но в жизни все наоборот", - сказал собеседник агентства.
Ранее в субботу представитель Главного управления разведки минобороны Украины
Вадим Скибицкий заявил, что украинские войска могут использовать РСЗО HIMARS и М270 для поражения целей на территории Крыма.
"Я не сомневаюсь, что желание ударить по Крыму есть. И я уверен, что такие планы разрабатывают. Но, как мы видим, американские пусковые установки эффективны, когда наносят ночью удары с подконтрольной Киеву
территории. Но к Крыму прилегают только освобожденные территории Украины
, которые контролируются нашими войсками", - отметил Бальбек.
Правда, добавил он, "если американцы, как и обещали, передадут Киеву оперативно-тактические ракеты с дальностью до 300 км, то киевский режим обязательно опробует их на крымском направлении".
"Но здесь другое препятствие - в Крыму выстроена эшелонированная ПВО, пробить которую одиночными пусками очень сложно. И все же командой Зеленского любой пуск в сторону полуострова будет подан как великая победа. А то, что ракету собьют - это уже другой вопрос, в конце концов можно выставить какое-нибудь архивное видео неважно какого года. Ведь на обмане общественности украинские нацисты, что называется, собаку съели", - заключил эксперт.