https://ria.ru/20220716/krym-1802976659.html

В МО Украины заявили, что ВСУ могут ударить из РСЗО HIMARS по Крыму

В МО Украины заявили, что ВСУ могут ударить из РСЗО HIMARS по Крыму - РИА Новости, 16.07.2022

В МО Украины заявили, что ВСУ могут ударить из РСЗО HIMARS по Крыму

Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T20:07

2022-07-16T20:07

2022-07-16T23:32

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.На вопрос журналиста о том, могут ли украинские войска использовать РСЗО HIMARS и М270 для поражения целей на территории Крыма, Скибицкий ответил утвердительно. В эфире единого украинского телемарафона он, в частности, отметил "активное использование Черноморского флота России".Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будут переданы еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны России, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы о нанесении ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия ранее направила странам НАТО ноту по поводу поставок вооружений Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, киев, министерство обороны сша, нато