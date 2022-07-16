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В МО Украины заявили, что ВСУ могут ударить из РСЗО HIMARS по Крыму - РИА Новости, 16.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/krym-1802976659.html
В МО Украины заявили, что ВСУ могут ударить из РСЗО HIMARS по Крыму
В МО Украины заявили, что ВСУ могут ударить из РСЗО HIMARS по Крыму - РИА Новости, 16.07.2022
В МО Украины заявили, что ВСУ могут ударить из РСЗО HIMARS по Крыму
Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T20:07
2022-07-16T23:32
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир путин
сергей лавров
россия
украина
киев
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.На вопрос журналиста о том, могут ли украинские войска использовать РСЗО HIMARS и М270 для поражения целей на территории Крыма, Скибицкий ответил утвердительно. В эфире единого украинского телемарафона он, в частности, отметил "активное использование Черноморского флота России".Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будут переданы еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны России, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы о нанесении ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия ранее направила странам НАТО ноту по поводу поставок вооружений Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, киев, министерство обороны сша, нато
20:07 16.07.2022 (обновлено: 23:32 16.07.2022)
 
В МО Украины заявили, что ВСУ могут ударить из РСЗО HIMARS по Крыму

Минобороны Украины пригрозило использовать американские РСЗО HIMARS для ударов по Крыму

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
На вопрос журналиста о том, могут ли украинские войска использовать РСЗО HIMARS и М270 для поражения целей на территории Крыма, Скибицкий ответил утвердительно. В эфире единого украинского телемарафона он, в частности, отметил "активное использование Черноморского флота России".
Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будут переданы еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны России, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы о нанесении ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Россия ранее направила странам НАТО ноту по поводу поставок вооружений Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияУкраинаКиевМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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