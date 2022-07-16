https://ria.ru/20220716/kherson-1802970890.html

В Херсонской области российские силовики обнаружили схрон оружия

В Херсонской области российские силовики обнаружили схрон оружия - РИА Новости, 16.07.2022

В Херсонской области российские силовики обнаружили схрон оружия

В Херсонской области задержали гражданина Украины, организовавшего в лесу схрон стрелкового оружия для диверсий, сообщил РИА Новости представитель российских... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T19:09

2022-07-16T19:09

2022-07-16T19:37

в мире

херсонская область

украина

херсон

владимир сальдо

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

крымэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801725639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_888c67189547ec1ae4008477a5134fa0.jpg

ХЕРСОН, 16 июл — РИА Новости. В Херсонской области задержали гражданина Украины, организовавшего в лесу схрон стрелкового оружия для диверсий, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур."Задержан гражданин Украины, один из участников теробороны Херсона, организовавший схрон стрелкового оружия и боеприпасов в лесном массиве Голопристанского района", — рассказал собеседник агентства.По полученным данным, оружие должна была использовать диверсионно-разведывательная группа, его также распространяли среди местных жителей.На этой неделе глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо сообщил о попытках киевских властей устроить диверсию в регионе. Так, сотрудники трех главных электрических подстанций Херсонщины 13 июля покинули рабочие места из-за поступивших угроз. Резервные бригады "Крымэнерго" взяли на себя обслуживание электроподстанций, а Росгвардия обеспечила их вооруженную охрану.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские войска взяли под контроль Херсонскую и приазовскую части Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220713/obstrel-1802312122.html

https://ria.ru/20220624/diversii-1797716257.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

украина

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсонская область , украина, херсон, владимир сальдо, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), крымэнерго