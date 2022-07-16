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В Херсонской области российские силовики обнаружили схрон оружия - РИА Новости, 16.07.2022
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В Херсонской области российские силовики обнаружили схрон оружия
В Херсонской области российские силовики обнаружили схрон оружия - РИА Новости, 16.07.2022
В Херсонской области российские силовики обнаружили схрон оружия
В Херсонской области задержали гражданина Украины, организовавшего в лесу схрон стрелкового оружия для диверсий, сообщил РИА Новости представитель российских... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T19:09
2022-07-16T19:37
в мире
херсонская область
украина
херсон
владимир сальдо
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
крымэнерго
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ХЕРСОН, 16 июл — РИА Новости. В Херсонской области задержали гражданина Украины, организовавшего в лесу схрон стрелкового оружия для диверсий, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур."Задержан гражданин Украины, один из участников теробороны Херсона, организовавший схрон стрелкового оружия и боеприпасов в лесном массиве Голопристанского района", — рассказал собеседник агентства.По полученным данным, оружие должна была использовать диверсионно-разведывательная группа, его также распространяли среди местных жителей.На этой неделе глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо сообщил о попытках киевских властей устроить диверсию в регионе. Так, сотрудники трех главных электрических подстанций Херсонщины 13 июля покинули рабочие места из-за поступивших угроз. Резервные бригады "Крымэнерго" взяли на себя обслуживание электроподстанций, а Росгвардия обеспечила их вооруженную охрану.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские войска взяли под контроль Херсонскую и приазовскую части Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220713/obstrel-1802312122.html
https://ria.ru/20220624/diversii-1797716257.html
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херсонская область
украина
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в мире, херсонская область , украина, херсон, владимир сальдо, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), крымэнерго
19:09 16.07.2022 (обновлено: 19:37 16.07.2022)
 
В Херсонской области российские силовики обнаружили схрон оружия

В Херсонской области российские силовики обнаружили схрон оружия для диверсий

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий подразделения инженерно-саперной бригады ВС России
Военнослужащий подразделения инженерно-саперной бригады ВС России - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения инженерно-саперной бригады ВС России. Архивное фото
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ХЕРСОН, 16 июл — РИА Новости. В Херсонской области задержали гражданина Украины, организовавшего в лесу схрон стрелкового оружия для диверсий, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Задержан гражданин Украины, один из участников теробороны Херсона, организовавший схрон стрелкового оружия и боеприпасов в лесном массиве Голопристанского района", — рассказал собеседник агентства.
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По полученным данным, оружие должна была использовать диверсионно-разведывательная группа, его также распространяли среди местных жителей.
На этой неделе глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо сообщил о попытках киевских властей устроить диверсию в регионе. Так, сотрудники трех главных электрических подстанций Херсонщины 13 июля покинули рабочие места из-за поступивших угроз. Резервные бригады "Крымэнерго" взяли на себя обслуживание электроподстанций, а Росгвардия обеспечила их вооруженную охрану.
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В середине марта российские войска взяли под контроль Херсонскую и приазовскую части Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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В миреХерсонская областьУкраинаХерсонВладимир СальдоВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Крымэнерго
 
 
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