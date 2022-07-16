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Украинские войска обстреляли жилые районы Херсона
Украинские войска обстреляли жилые районы Херсона - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска обстреляли жилые районы Херсона
Украинские войска в ночь с пятницы и утром в субботу нанесли удары по жилым районам Херсона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T11:51
2022-07-16T11:51
2022-07-16T11:59
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херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь с пятницы и утром в субботу нанесли удары по жилым районам Херсона, передает корреспондент РИА Новости.Как минимум один ракетный удар был нанесен за микрорайоном Шуменский.Данных о жертвах и ущербе пока не поступали. Над городом работали российские ПВО, большинство целей были сбиты.Украинские войска в последние дни усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
https://ria.ru/20220713/kherson-1802109050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры обстрела Херсона украинскими боевиками
Украинские войска нанесли удары по жилым районам Херсона, передает корреспондент РИА Новости.
Как минимум один ракетный удар был нанесён за микрорайоном Шуменский.
2022-07-16T11:51
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PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины
11:51 16.07.2022 (обновлено: 11:59 16.07.2022)
Украинские войска обстреляли жилые районы Херсона
ВСУ в ночь с пятницы и утром в субботу нанесли удары по жилым районам Херсона