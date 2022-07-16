https://ria.ru/20220716/kherson-1802916065.html

Украинские войска обстреляли жилые районы Херсона

Украинские войска обстреляли жилые районы Херсона - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские войска обстреляли жилые районы Херсона

Украинские войска в ночь с пятницы и утром в субботу нанесли удары по жилым районам Херсона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T11:51

2022-07-16T11:51

2022-07-16T11:59

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херсон

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь с пятницы и утром в субботу нанесли удары по жилым районам Херсона, передает корреспондент РИА Новости.Как минимум один ракетный удар был нанесен за микрорайоном Шуменский.Данных о жертвах и ущербе пока не поступали. Над городом работали российские ПВО, большинство целей были сбиты.Украинские войска в последние дни усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.

https://ria.ru/20220713/kherson-1802109050.html

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Кадры обстрела Херсона украинскими боевиками Украинские войска нанесли удары по жилым районам Херсона, передает корреспондент РИА Новости. Как минимум один ракетный удар был нанесён за микрорайоном Шуменский. 2022-07-16T11:51 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины