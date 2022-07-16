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Украинские войска обстреляли жилые районы Херсона - РИА Новости, 16.07.2022
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Украинские войска обстреляли жилые районы Херсона
Украинские войска обстреляли жилые районы Херсона - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска обстреляли жилые районы Херсона
Украинские войска в ночь с пятницы и утром в субботу нанесли удары по жилым районам Херсона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T11:51
2022-07-16T11:59
в мире
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь с пятницы и утром в субботу нанесли удары по жилым районам Херсона, передает корреспондент РИА Новости.Как минимум один ракетный удар был нанесен за микрорайоном Шуменский.Данных о жертвах и ущербе пока не поступали. Над городом работали российские ПВО, большинство целей были сбиты.Украинские войска в последние дни усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
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херсонская область
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Кадры обстрела Херсона украинскими боевиками
Украинские войска нанесли удары по жилым районам Херсона, передает корреспондент РИА Новости. Как минимум один ракетный удар был нанесён за микрорайоном Шуменский.
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в мире, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины
11:51 16.07.2022 (обновлено: 11:59 16.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли жилые районы Херсона

ВСУ в ночь с пятницы и утром в субботу нанесли удары по жилым районам Херсона

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь с пятницы и утром в субботу нанесли удары по жилым районам Херсона, передает корреспондент РИА Новости.
Как минимум один ракетный удар был нанесен за микрорайоном Шуменский.
Данных о жертвах и ущербе пока не поступали. Над городом работали российские ПВО, большинство целей были сбиты.
Украинские войска в последние дни усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
Вид на Херсон - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 09:06Специальная военная операция на Украине
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В миреХерсонская областьХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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