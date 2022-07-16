Рейтинг@Mail.ru
Израильская армия нанесла удар по оружейному заводу ХАМАС - РИА Новости, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220716/izrail-1802896988.html
Израильская армия нанесла удар по оружейному заводу ХАМАС
Израильская армия нанесла удар по оружейному заводу ХАМАС - РИА Новости, 16.07.2022
Израильская армия нанесла удар по оружейному заводу ХАМАС
ВВС Израиля наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по оружейному цеху группировки, в ответ на ночной обстрел израильской территории из... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T08:23
2022-07-16T08:50
в мире
израиль
хамас
армия обороны израиля
ввс израиля
палестина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746423550_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_1ceaed0fd2456d587d921da25755cbfa.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. ВВС Израиля наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по оружейному цеху группировки, в ответ на ночной обстрел израильской территории из палестинского анклава, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в субботу утром.Израильские военные отмечают, что засекли минувшей ночью пуск двух ракет из палестинского сектора и обстрел своей территории из огнестрельного оружия в дополнение к еще двум ракетам, выпущенным в направлении южных районов Израиля минувшей ночью.Самолеты ВВС Израиля нанесли в субботу утром удары по военному объекту в южной части города Газа, передавал корреспондент РИА Новости в анклаве. О том, есть ли жертвы, пока не сообщается. Ранее армия Израиля сообщила, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами ПВО.
https://ria.ru/20220714/iran-1802446236.html
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746423550_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9262a48cb693ad071b1c1523f15cf626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля, ввс израиля, палестина
08:23 16.07.2022 (обновлено: 08:50 16.07.2022)
 
Израильская армия нанесла удар по оружейному заводу ХАМАС

ВВС Израиля наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильские солдаты играют в шахматы недалеко от границы с сектором Газа
Израильские солдаты играют в шахматы недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильские солдаты играют в шахматы недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. ВВС Израиля наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по оружейному цеху группировки, в ответ на ночной обстрел израильской территории из палестинского анклава, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в субботу утром.
"В ответ на атаки из сектора Газа на территорию Израиля ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам ХАМАС по производству оружия в секторе Газа", - говорится в сообщении военных. Армия отмечает, что удар по подземному заводу ХАМАС нанесли истребители ВВС ЦАХАЛ.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 14:45
Премьер Израиля заявил о готовности применить силу против Ирана
Израильские военные отмечают, что засекли минувшей ночью пуск двух ракет из палестинского сектора и обстрел своей территории из огнестрельного оружия в дополнение к еще двум ракетам, выпущенным в направлении южных районов Израиля минувшей ночью.
Самолеты ВВС Израиля нанесли в субботу утром удары по военному объекту в южной части города Газа, передавал корреспондент РИА Новости в анклаве. О том, есть ли жертвы, пока не сообщается. Ранее армия Израиля сообщила, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами ПВО.
 
В миреИзраильХамасАрмия обороны ИзраиляВВС ИзраиляПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала