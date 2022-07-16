08:23 16.07.2022 (обновлено: 08:50 16.07.2022)
Израильская армия нанесла удар по оружейному заводу ХАМАС
ВВС Израиля наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильские солдаты играют в шахматы недалеко от границы с сектором Газа
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильские солдаты играют в шахматы недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. ВВС Израиля наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по оружейному цеху группировки, в ответ на ночной обстрел израильской территории из палестинского анклава, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в субботу утром.
"В ответ на атаки из сектора Газа на территорию Израиля ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам ХАМАС по производству оружия в секторе Газа", - говорится в сообщении военных. Армия отмечает, что удар по подземному заводу ХАМАС нанесли истребители ВВС ЦАХАЛ.
Израильские военные отмечают, что засекли минувшей ночью пуск двух ракет из палестинского сектора и обстрел своей территории из огнестрельного оружия в дополнение к еще двум ракетам, выпущенным в направлении южных районов Израиля минувшей ночью.
Самолеты ВВС Израиля нанесли в субботу утром удары по военному объекту в южной части города Газа, передавал корреспондент РИА Новости в анклаве. О том, есть ли жертвы, пока не сообщается. Ранее армия Израиля сообщила, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами ПВО.