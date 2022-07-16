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Израильская армия нанесла удар по оружейному заводу ХАМАС

Израильская армия нанесла удар по оружейному заводу ХАМАС - РИА Новости, 16.07.2022

Израильская армия нанесла удар по оружейному заводу ХАМАС

ВВС Израиля наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по оружейному цеху группировки, в ответ на ночной обстрел израильской территории из... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T08:23

2022-07-16T08:23

2022-07-16T08:50

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. ВВС Израиля наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по оружейному цеху группировки, в ответ на ночной обстрел израильской территории из палестинского анклава, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в субботу утром.Израильские военные отмечают, что засекли минувшей ночью пуск двух ракет из палестинского сектора и обстрел своей территории из огнестрельного оружия в дополнение к еще двум ракетам, выпущенным в направлении южных районов Израиля минувшей ночью.Самолеты ВВС Израиля нанесли в субботу утром удары по военному объекту в южной части города Газа, передавал корреспондент РИА Новости в анклаве. О том, есть ли жертвы, пока не сообщается. Ранее армия Израиля сообщила, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами ПВО.

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в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля, ввс израиля, палестина