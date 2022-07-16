https://ria.ru/20220716/himars-1802986303.html
Эстония надеется получить американские РСЗО HIMARS к концу 2025 года
Эстония надеется получить американские РСЗО HIMARS к концу 2025 года - РИА Новости, 16.07.2022
Эстония надеется получить американские РСЗО HIMARS к концу 2025 года
Эстония надеется получить шесть американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним к концу 2025 года, сообщил в субботу глава... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T22:34
2022-07-16T22:34
2022-07-16T22:34
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл - РИА Новости. Эстония надеется получить шесть американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним к концу 2025 года, сообщил в субботу глава государственного центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар.Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Эстонии шести ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на 500 миллионов долларов, сообщило в пятницу управление Пентагона по оборонному взаимодействию."Мы рассчитываем уже через несколько недель получить проект договора, и к концу 2025 года все предусмотренные соглашением материалы должны быть уже в Эстонии. Договор правительства США с производителем уже действует, и на самом деле производство уже началось", - сказал Саар порталу государственного телерадиовещания ERR.Американские реактивные системы залпового огня на колесном шасси HIMARS впервые увидели в Эстонии в 2016 году, когда союзники привезли их на учения. Покупка таких систем позволит заметно укрепить оборонительный потенциал Эстонии, отметил Саар.По словам начальника отдела главного штаба сил обороны Эстонии подполковника Каарела Мяэсалу, система HIMARS стоит на вооружении во многих странах и, как следствие, с ней возможно использовать боеприпасы разных производителей."Система позволяет наносить высокоточные удары по важнейшим объектам и позициям противника. Мы рассчитываем получить как снаряды с дальностью стрельбы до 70 километров, так и ракеты, которые могут пролететь до 300 километров", - подчеркнул Мяэсалу.
https://ria.ru/20220715/bespilotniki-1802760164.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, эстония, сша, министерство обороны сша
Эстония надеется получить американские РСЗО HIMARS к концу 2025 года
Эстония надеется получить американские РСЗО HIMARS к концу 2025 года
ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл - РИА Новости. Эстония надеется получить шесть американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним к концу 2025 года, сообщил в субботу глава государственного центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар.
Государственный департамент США
одобрил сделку по продаже Эстонии
шести ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на 500 миллионов долларов, сообщило в пятницу управление Пентагона
по оборонному взаимодействию.
"Мы рассчитываем уже через несколько недель получить проект договора, и к концу 2025 года все предусмотренные соглашением материалы должны быть уже в Эстонии. Договор правительства США с производителем уже действует, и на самом деле производство уже началось", - сказал Саар порталу государственного телерадиовещания ERR.
Американские реактивные системы залпового огня на колесном шасси HIMARS впервые увидели в Эстонии в 2016 году, когда союзники привезли их на учения. Покупка таких систем позволит заметно укрепить оборонительный потенциал Эстонии, отметил Саар.
По словам начальника отдела главного штаба сил обороны Эстонии подполковника Каарела Мяэсалу, система HIMARS стоит на вооружении во многих странах и, как следствие, с ней возможно использовать боеприпасы разных производителей.
"Система позволяет наносить высокоточные удары по важнейшим объектам и позициям противника. Мы рассчитываем получить как снаряды с дальностью стрельбы до 70 километров, так и ракеты, которые могут пролететь до 300 километров", - подчеркнул Мяэсалу.