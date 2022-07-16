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Границу России и Финляндии за пятницу пересекли более пяти тысяч человек - РИА Новости, 16.07.2022
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Туризм
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Границу России и Финляндии за пятницу пересекли более пяти тысяч человек
Границу России и Финляндии за пятницу пересекли более пяти тысяч человек - РИА Новости, 16.07.2022
Границу России и Финляндии за пятницу пересекли более пяти тысяч человек
Более пяти тысяч человек за пятницу пересекли сухопутную российско-финскую границу на пунктах пропуска Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа, сообщает агентство Yle со... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T01:18
2022-07-16T09:22
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Более пяти тысяч человек за пятницу пересекли сухопутную российско-финскую границу на пунктах пропуска Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа, сообщает агентство Yle со ссылкой на главу пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громоффа.По его словам, такое число путешественников примерно соответствует трансграничному трафику до введения коронавирусных ограничений.Громофф также отметил, что около 60 процентов пересекающих границу 15 июля направлялись из России в Финляндию.Ранее в посольстве нордической страны в Москве сообщили РИА Новости, что с момента снятия коронавирусных ограничений дипведомство рассмотрело больше заявлений на получение визы, чем за весь прошлый год. Так, за 2022 год посольство изучило уже около 59 тысяч документов, тогда как в прошедшем году было рассмотрено всего 46 тысяч заявлений.
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в мире, россия, финляндия, киммо громофф
01:18 16.07.2022 (обновлено: 09:22 16.07.2022)
 
Границу России и Финляндии за пятницу пересекли более пяти тысяч человек

Yle: сухопутную границу России и Финляндии 15 июля пересекли более пяти тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Более пяти тысяч человек за пятницу пересекли сухопутную российско-финскую границу на пунктах пропуска Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа, сообщает агентство Yle со ссылкой на главу пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громоффа.

"В Иматра зафиксировали около 500 пересечений границы, в Нуйямаа — около 1800, а в Ваалимаа — около трех тысяч", — цитирует его агентство.

По его словам, такое число путешественников примерно соответствует трансграничному трафику до введения коронавирусных ограничений.
Громофф также отметил, что около 60 процентов пересекающих границу 15 июля направлялись из России в Финляндию.
Ранее в посольстве нордической страны в Москве сообщили РИА Новости, что с момента снятия коронавирусных ограничений дипведомство рассмотрело больше заявлений на получение визы, чем за весь прошлый год. Так, за 2022 год посольство изучило уже около 59 тысяч документов, тогда как в прошедшем году было рассмотрено всего 46 тысяч заявлений.
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