https://ria.ru/20220716/granitsa-1802884822.html

Границу России и Финляндии за пятницу пересекли более пяти тысяч человек

Границу России и Финляндии за пятницу пересекли более пяти тысяч человек - РИА Новости, 16.07.2022

Границу России и Финляндии за пятницу пересекли более пяти тысяч человек

Более пяти тысяч человек за пятницу пересекли сухопутную российско-финскую границу на пунктах пропуска Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа, сообщает агентство Yle со... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T01:18

2022-07-16T01:18

2022-07-16T09:22

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Более пяти тысяч человек за пятницу пересекли сухопутную российско-финскую границу на пунктах пропуска Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа, сообщает агентство Yle со ссылкой на главу пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громоффа.По его словам, такое число путешественников примерно соответствует трансграничному трафику до введения коронавирусных ограничений.Громофф также отметил, что около 60 процентов пересекающих границу 15 июля направлялись из России в Финляндию.Ранее в посольстве нордической страны в Москве сообщили РИА Новости, что с момента снятия коронавирусных ограничений дипведомство рассмотрело больше заявлений на получение визы, чем за весь прошлый год. Так, за 2022 год посольство изучило уже около 59 тысяч документов, тогда как в прошедшем году было рассмотрено всего 46 тысяч заявлений.

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в мире, россия, финляндия, киммо громофф