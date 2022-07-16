https://ria.ru/20220716/gaz-1802918977.html

Reuters: Запад не хочет предоставлять "Нафтогазу" отсрочку по выплате долга

Reuters: Запад не хочет предоставлять "Нафтогазу" отсрочку по выплате долга - РИА Новости, 16.07.2022

Reuters: Запад не хочет предоставлять "Нафтогазу" отсрочку по выплате долга

Кредиторам украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" настоятельно рекомендовали отклонить ее просьбу о приостановке выплаты долга, пишет... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T12:30

2022-07-16T12:30

2022-07-16T13:45

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нафтогаз украины

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Кредиторам украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" настоятельно рекомендовали отклонить ее просьбу о приостановке выплаты долга, пишет Reuters.На этой неделе "Нафтогаз" заявил, что из-за российской спецоперации у него не хватает средств на выплаты по еврооблигациям, и попросил отсрочить платежи на два года. По информации агентства, консультанты специально нанятой лондонской юридической фирмой Dechert посчитали это заявление недостоверным.В результате с "Нафтогаза" потребуют полностью погасить одну из облигаций и дополнительно выплатить купонные проценты по другой.Как отметили в Reuters, запрос украинской компании застал многих кредиторов врасплох, поскольку до выплаты в 335 миллионов долларов осталось чуть больше недели.В целом речь идет о трех выпусках облигаций: на 335 миллионов долларов с погашением в 2022 году, на 600 миллионов — с погашением в 2024-м, на 500 миллионов — с погашением в 2026-м. Выплату купонов по первым двум выпускам "Нафтогаз" хочет отложить до июля 2024 года и тогда же погасить евробонды-2022. Купонные выплаты по облигациям с погашением в 2026 году планируется перенести на ноябрь 2024-го.

https://ria.ru/20220716/ssha-1802897915.html

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Мадина Моргоева

украина, нафтогаз украины, киев, экономика