https://ria.ru/20220716/gaz-1802918977.html
Reuters: Запад не хочет предоставлять "Нафтогазу" отсрочку по выплате долга
Reuters: Запад не хочет предоставлять "Нафтогазу" отсрочку по выплате долга - РИА Новости, 16.07.2022
Reuters: Запад не хочет предоставлять "Нафтогазу" отсрочку по выплате долга
Кредиторам украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" настоятельно рекомендовали отклонить ее просьбу о приостановке выплаты долга, пишет... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T12:30
2022-07-16T12:30
2022-07-16T13:45
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киев
экономика
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Кредиторам украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" настоятельно рекомендовали отклонить ее просьбу о приостановке выплаты долга, пишет Reuters.На этой неделе "Нафтогаз" заявил, что из-за российской спецоперации у него не хватает средств на выплаты по еврооблигациям, и попросил отсрочить платежи на два года. По информации агентства, консультанты специально нанятой лондонской юридической фирмой Dechert посчитали это заявление недостоверным.В результате с "Нафтогаза" потребуют полностью погасить одну из облигаций и дополнительно выплатить купонные проценты по другой.Как отметили в Reuters, запрос украинской компании застал многих кредиторов врасплох, поскольку до выплаты в 335 миллионов долларов осталось чуть больше недели.В целом речь идет о трех выпусках облигаций: на 335 миллионов долларов с погашением в 2022 году, на 600 миллионов — с погашением в 2024-м, на 500 миллионов — с погашением в 2026-м. Выплату купонов по первым двум выпускам "Нафтогаз" хочет отложить до июля 2024 года и тогда же погасить евробонды-2022. Купонные выплаты по облигациям с погашением в 2026 году планируется перенести на ноябрь 2024-го.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нафтогаз украины, киев, экономика
12:30 16.07.2022 (обновлено: 13:45 16.07.2022)
Reuters: Запад не хочет предоставлять "Нафтогазу" отсрочку по выплате долга
Reuters: Запад рекомендовал отказать украинскому "Нафтогазу" в отсрочке выплаты долга
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Кредиторам украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" настоятельно рекомендовали отклонить ее просьбу о приостановке выплаты долга, пишет Reuters
.
На этой неделе "Нафтогаз
" заявил, что из-за российской спецоперации у него не хватает средств на выплаты по еврооблигациям, и попросил отсрочить платежи на два года. По информации агентства, консультанты специально нанятой лондонской юридической фирмой Dechert посчитали это заявление недостоверным.
"Совет — проголосовать против", — сказал один из инвесторов.
В результате с "Нафтогаза" потребуют полностью погасить одну из облигаций и дополнительно выплатить купонные проценты по другой.
Как отметили в Reuters, запрос украинской компании застал многих кредиторов врасплох, поскольку до выплаты в 335 миллионов долларов осталось чуть больше недели.
В целом речь идет о трех выпусках облигаций: на 335 миллионов долларов с погашением в 2022 году, на 600 миллионов — с погашением в 2024-м, на 500 миллионов — с погашением в 2026-м. Выплату купонов по первым двум выпускам "Нафтогаз" хочет отложить до июля 2024 года и тогда же погасить евробонды-2022. Купонные выплаты по облигациям с погашением в 2026 году планируется перенести на ноябрь 2024-го.