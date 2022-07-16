https://ria.ru/20220716/gaz-1802892094.html

Эксперт рассказал, что поможет ЕС пережить спад поставок газа из России

Эксперт рассказал, что поможет ЕС пережить спад поставок газа из России - РИА Новости, 16.07.2022

Эксперт рассказал, что поможет ЕС пережить спад поставок газа из России

Экстренные меры по снижению потребления газа помогут Европе пережить сокращение поставок из России, сказал в комментарии РИА Новости консультант Vygon... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T06:19

2022-07-16T06:19

2022-07-16T06:19

экономика

россия

катар

сша

евросоюз

международное энергетическое агентство

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природный газ

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Экстренные меры по снижению потребления газа помогут Европе пережить сокращение поставок из России, сказал в комментарии РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.При этом возможности по увеличению поставок сжиженного природного газа альтернативных производителей — в первую очередь Катара и США — откроются для региона не ранее 2025–2026 годов — после ввода находящихся в настоящий момент на стадии строительства крупных проектов, добавил он."Однако за контрактацию потенциальных новых объемов также придется конкурировать с азиатскими потребителями", — заключил аналитик Vygon.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров — две трети — к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления.Ранее эксперты отмечали, что пройти период сокращения поставок из России поможет не только экономия, но и увеличение трубопроводных поставок из Норвегии, Алжира и Азербайджана, а также дополнительные объемы СПГ из США и Катара.

https://ria.ru/20220716/atom-1802883466.html

https://ria.ru/20220715/elektroenergiya-1802642228.html

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экономика, россия, катар, сша, евросоюз, международное энергетическое агентство, в мире, природный газ