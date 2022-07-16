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Эксперт рассказал, что поможет ЕС пережить спад поставок газа из России - РИА Новости, 16.07.2022
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Эксперт рассказал, что поможет ЕС пережить спад поставок газа из России
Эксперт рассказал, что поможет ЕС пережить спад поставок газа из России - РИА Новости, 16.07.2022
Эксперт рассказал, что поможет ЕС пережить спад поставок газа из России
Экстренные меры по снижению потребления газа помогут Европе пережить сокращение поставок из России, сказал в комментарии РИА Новости консультант Vygon... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T06:19
2022-07-16T06:19
экономика
россия
катар
сша
евросоюз
международное энергетическое агентство
в мире
природный газ
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Экстренные меры по снижению потребления газа помогут Европе пережить сокращение поставок из России, сказал в комментарии РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.При этом возможности по увеличению поставок сжиженного природного газа альтернативных производителей — в первую очередь Катара и США — откроются для региона не ранее 2025–2026 годов — после ввода находящихся в настоящий момент на стадии строительства крупных проектов, добавил он."Однако за контрактацию потенциальных новых объемов также придется конкурировать с азиатскими потребителями", — заключил аналитик Vygon.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров — две трети — к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления.Ранее эксперты отмечали, что пройти период сокращения поставок из России поможет не только экономия, но и увеличение трубопроводных поставок из Норвегии, Алжира и Азербайджана, а также дополнительные объемы СПГ из США и Катара.
https://ria.ru/20220716/atom-1802883466.html
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экономика, россия, катар, сша, евросоюз, международное энергетическое агентство, в мире, природный газ
06:19 16.07.2022
 
Эксперт рассказал, что поможет ЕС пережить спад поставок газа из России

Vygon: срочное снижение потребления газа поможет ЕС пережить спад поставок из России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТерритория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга
Территория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Территория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Экстренные меры по снижению потребления газа помогут Европе пережить сокращение поставок из России, сказал в комментарии РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.

"В условиях проведения политики по сокращению импорта российского газа на краткосрочном горизонте единственным решением для Европы может стать принятие экстренных мер, нацеленных на снижение потребления", — считает собеседник агентства.

При этом возможности по увеличению поставок сжиженного природного газа альтернативных производителей — в первую очередь Катара и США — откроются для региона не ранее 2025–2026 годов — после ввода находящихся в настоящий момент на стадии строительства крупных проектов, добавил он.
"Однако за контрактацию потенциальных новых объемов также придется конкурировать с азиатскими потребителями", — заключил аналитик Vygon.
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Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров — две трети — к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления.
Ранее эксперты отмечали, что пройти период сокращения поставок из России поможет не только экономия, но и увеличение трубопроводных поставок из Норвегии, Алжира и Азербайджана, а также дополнительные объемы СПГ из США и Катара.
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