https://ria.ru/20220716/foto-1802957330.html
Французы пришли в ярость от фото американского адмирала-трансгендера
Французы пришли в ярость от фото американского адмирала-трансгендера - РИА Новости, 16.07.2022
Французы пришли в ярость от фото американского адмирала-трансгендера
Пользователи Twitter резко отреагировали на публикацию фотографии первого американского адмирала-трансгендера Рейчел Левин и ЛГБТК-активиста, занимающего... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T16:49
2022-07-16T16:49
2022-07-16T17:25
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter резко отреагировали на публикацию фотографии первого американского адмирала-трансгендера Рейчел Левин и ЛГБТК-активиста, занимающего должность заместителя помощника секретаря в Управлении ядерной энергетики США, Сэма Бринтона на приеме во французском посольстве в честь Дня взятия Бастилии.Комментаторы раскритиковали и высмеяли снимок, не оценив весьма экстравагантные образы американских госслужащих."Итак, во-первых, слабоумный президент, а во-вторых, шуты на ключевых государственных должностях…сложно понять, что же может пойти не так у одной из ведущих ядерных держав", — заметил bernard gindre."Военный, вид которого вгоняет в ужас. Все враги трепещут!" — сыронизировал Fandepol."Это фотошоп, не так ли? Просто успокойте меня, пожалуйста", —поддержал JDNPierre."Ребята, наверное, не получили напоминание, что они приглашены на празднование Дня взятия Бастилии, а не на бал-маскарад", — предположил Bang Isidore."Наглядная инструкция, как дискредитировать себя в глазах всего мира", — подчеркнул Delois florine."Как можно терпеть подобную клоунаду", — возмутился Henri K."Хммм, не могу даже слов подобрать. Хорошая новость тут только в том, что мы официально достигли дна, и теперь, если подумать логически, мы только можем начать с него подниматься", — заключил Athenais.Сенат США в 2021 году утвердил трансгендера Левин помощником министра здравоохранения. Позже администрация Белого дома присвоила ей звание четырехзвездного адмирала — это первый случай за всю историю страны.
https://ria.ru/20220716/bayden-1802950843.html
https://ria.ru/20220716/nasmeshka-1802887482.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, франция
16:49 16.07.2022 (обновлено: 17:25 16.07.2022)
Французы пришли в ярость от фото американского адмирала-трансгендера
Французы возмутились снимком адмирала-трансгендера Левина и чиновника в платье Бринтона
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Пользователи Twitter
резко отреагировали на публикацию фотографии первого американского адмирала-трансгендера Рейчел Левин и ЛГБТК-активиста, занимающего должность заместителя помощника секретаря в Управлении ядерной энергетики США, Сэма Бринтона на приеме во французском посольстве в честь Дня взятия Бастилии.
Комментаторы раскритиковали и высмеяли снимок, не оценив весьма экстравагантные образы американских госслужащих.
"Итак, во-первых, слабоумный президент, а во-вторых, шуты на ключевых государственных должностях…сложно понять, что же может пойти не так у одной из ведущих ядерных держав", — заметил bernard gindre.
"Военный, вид которого вгоняет в ужас. Все враги трепещут!" — сыронизировал Fandepol.
"Нет, наверное, это какая-то шутка! Я отказываюсь в это верить…можно вопрос, это ведь фейк?" — написал Bickle.
"Это фотошоп, не так ли? Просто успокойте меня, пожалуйста", —поддержал JDNPierre.
"Ребята, наверное, не получили напоминание, что они приглашены на празднование Дня взятия Бастилии, а не на бал-маскарад", — предположил Bang Isidore.
"Наглядная инструкция, как дискредитировать себя в глазах всего мира", — подчеркнул Delois florine.
"Как можно терпеть подобную клоунаду", — возмутился Henri K.
"Хммм, не могу даже слов подобрать. Хорошая новость тут только в том, что мы официально достигли дна, и теперь, если подумать логически, мы только можем начать с него подниматься", — заключил Athenais.
Сенат США
в 2021 году утвердил трансгендера Левин помощником министра здравоохранения. Позже администрация Белого дома присвоила ей звание четырехзвездного адмирала — это первый случай за всю историю страны.