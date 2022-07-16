https://ria.ru/20220716/foto-1802957330.html

Французы пришли в ярость от фото американского адмирала-трансгендера

Французы пришли в ярость от фото американского адмирала-трансгендера - РИА Новости, 16.07.2022

Французы пришли в ярость от фото американского адмирала-трансгендера

Пользователи Twitter резко отреагировали на публикацию фотографии первого американского адмирала-трансгендера Рейчел Левин и ЛГБТК-активиста, занимающего... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T16:49

2022-07-16T16:49

2022-07-16T17:25

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter резко отреагировали на публикацию фотографии первого американского адмирала-трансгендера Рейчел Левин и ЛГБТК-активиста, занимающего должность заместителя помощника секретаря в Управлении ядерной энергетики США, Сэма Бринтона на приеме во французском посольстве в честь Дня взятия Бастилии.Комментаторы раскритиковали и высмеяли снимок, не оценив весьма экстравагантные образы американских госслужащих."Итак, во-первых, слабоумный президент, а во-вторых, шуты на ключевых государственных должностях…сложно понять, что же может пойти не так у одной из ведущих ядерных держав", — заметил bernard gindre."Военный, вид которого вгоняет в ужас. Все враги трепещут!" — сыронизировал Fandepol."Это фотошоп, не так ли? Просто успокойте меня, пожалуйста", —поддержал JDNPierre."Ребята, наверное, не получили напоминание, что они приглашены на празднование Дня взятия Бастилии, а не на бал-маскарад", — предположил Bang Isidore."Наглядная инструкция, как дискредитировать себя в глазах всего мира", — подчеркнул Delois florine."Как можно терпеть подобную клоунаду", — возмутился Henri K."Хммм, не могу даже слов подобрать. Хорошая новость тут только в том, что мы официально достигли дна, и теперь, если подумать логически, мы только можем начать с него подниматься", — заключил Athenais.Сенат США в 2021 году утвердил трансгендера Левин помощником министра здравоохранения. Позже администрация Белого дома присвоила ей звание четырехзвездного адмирала — это первый случай за всю историю страны.

https://ria.ru/20220716/bayden-1802950843.html

https://ria.ru/20220716/nasmeshka-1802887482.html

https://ria.ru/20220716/zapad-1802914396.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, франция