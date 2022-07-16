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Антироссийские меры США подталкивают ЕС в пропасть, заявил сенатор - РИА Новости, 16.07.2022
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Антироссийские меры США подталкивают ЕС в пропасть, заявил сенатор
Антироссийские меры США подталкивают ЕС в пропасть, заявил сенатор - РИА Новости, 16.07.2022
Антироссийские меры США подталкивают ЕС в пропасть, заявил сенатор
Антироссийскими санкциями США подталкивают Евросоюз в пропасть, из которой можно не выбраться уже никогда, заявил первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T15:35
2022-07-16T15:36
в мире
адольф гитлер
сша
россия
евросоюз
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Антироссийскими санкциями США подталкивают Евросоюз в пропасть, из которой можно не выбраться уже никогда, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."ЕС заявил о подготовке очередного, седьмого по счету, пакета антироссийских санкций. Интересно, чего они добиваются?&nbsp;Ведь им самим уже понятно, что эти меры не остановят Россию в нашем праведном деле по денацификации и демилитаризации Украины", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По словам законодателя, опять происходит "зомбирование Европы". В конце 30-х годов их "зомбировал" Адольф Гитлер, вовлекая в крестовый поход против России. Сейчас это пытаются сделать американцы, добавил сенатор.
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в мире, адольф гитлер, сша, россия, евросоюз
15:35 16.07.2022 (обновлено: 15:36 16.07.2022)
 
Антироссийские меры США подталкивают ЕС в пропасть, заявил сенатор

Сенатор Совфеда Джабаров: антироссийские меры США подталкивают ЕС в пропасть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Антироссийскими санкциями США подталкивают Евросоюз в пропасть, из которой можно не выбраться уже никогда, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"ЕС заявил о подготовке очередного, седьмого по счету, пакета антироссийских санкций. Интересно, чего они добиваются? Ведь им самим уже понятно, что эти меры не остановят Россию в нашем праведном деле по денацификации и демилитаризации Украины", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 12:39
США ослабляют санкции из-за своих внутренних проблем, заявил эксперт
По словам законодателя, опять происходит "зомбирование Европы". В конце 30-х годов их "зомбировал" Адольф Гитлер, вовлекая в крестовый поход против России. Сейчас это пытаются сделать американцы, добавил сенатор.
"Неужели европейцы не понимают, что США подталкивают их в пропасть, из которой можно не выбраться уже никогда. Остановитесь, европейцы, вы же разумные люди", - отметил Джабаров.
 
В миреАдольф ГитлерСШАРоссияЕвросоюз
 
 
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