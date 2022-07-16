https://ria.ru/20220716/es-1802941759.html

Антироссийские меры США подталкивают ЕС в пропасть, заявил сенатор

Антироссийские меры США подталкивают ЕС в пропасть, заявил сенатор - РИА Новости, 16.07.2022

Антироссийские меры США подталкивают ЕС в пропасть, заявил сенатор

Антироссийскими санкциями США подталкивают Евросоюз в пропасть, из которой можно не выбраться уже никогда, заявил первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T15:35

2022-07-16T15:35

2022-07-16T15:36

в мире

адольф гитлер

сша

россия

евросоюз

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Антироссийскими санкциями США подталкивают Евросоюз в пропасть, из которой можно не выбраться уже никогда, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."ЕС заявил о подготовке очередного, седьмого по счету, пакета антироссийских санкций. Интересно, чего они добиваются? Ведь им самим уже понятно, что эти меры не остановят Россию в нашем праведном деле по денацификации и демилитаризации Украины", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По словам законодателя, опять происходит "зомбирование Европы". В конце 30-х годов их "зомбировал" Адольф Гитлер, вовлекая в крестовый поход против России. Сейчас это пытаются сделать американцы, добавил сенатор.

https://ria.ru/20220715/ssha-1802664057.html

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в мире, адольф гитлер, сша, россия, евросоюз