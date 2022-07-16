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Антироссийские меры США подталкивают ЕС в пропасть, заявил сенатор
Антироссийские меры США подталкивают ЕС в пропасть, заявил сенатор - РИА Новости, 16.07.2022
Антироссийские меры США подталкивают ЕС в пропасть, заявил сенатор
Антироссийскими санкциями США подталкивают Евросоюз в пропасть, из которой можно не выбраться уже никогда, заявил первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T15:35
2022-07-16T15:35
2022-07-16T15:36
в мире
адольф гитлер
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Антироссийскими санкциями США подталкивают Евросоюз в пропасть, из которой можно не выбраться уже никогда, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."ЕС заявил о подготовке очередного, седьмого по счету, пакета антироссийских санкций. Интересно, чего они добиваются? Ведь им самим уже понятно, что эти меры не остановят Россию в нашем праведном деле по денацификации и демилитаризации Украины", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По словам законодателя, опять происходит "зомбирование Европы". В конце 30-х годов их "зомбировал" Адольф Гитлер, вовлекая в крестовый поход против России. Сейчас это пытаются сделать американцы, добавил сенатор.
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в мире, адольф гитлер, сша, россия, евросоюз
15:35 16.07.2022 (обновлено: 15:36 16.07.2022)
Антироссийские меры США подталкивают ЕС в пропасть, заявил сенатор
Сенатор Совфеда Джабаров: антироссийские меры США подталкивают ЕС в пропасть