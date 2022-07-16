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"Неожиданный отказ": в ФРГ сравнили, как Эр-Рияд принимал Путина и Байдена - РИА Новости, 16.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/er-riyad-1802891924.html
"Неожиданный отказ": в ФРГ сравнили, как Эр-Рияд принимал Путина и Байдена
"Неожиданный отказ": в ФРГ сравнили, как Эр-Рияд принимал Путина и Байдена - РИА Новости, 16.07.2022
"Неожиданный отказ": в ФРГ сравнили, как Эр-Рияд принимал Путина и Байдена
Различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает усиливающуюся роль Москвы, заявил в... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T06:21
2022-07-16T06:21
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
джо байден
дональд трамп
сша
россия
саудовская аравия
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает усиливающуюся роль Москвы, заявил в колонке для Welt журналист Даниэль-Дилан Бемер.Обозреватель напомнил, что во время визита в Эр-Рияд предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа в 2017 году ему оказали роскошный прием в виде танцев с саблями и отдельной гостиницы для американского президента, напоминающей дворец. Однако гостеприимство саудитов при визите Путина было еще большим.А вот действующего президента США Байдена Эр-Рияд встречает совсем по-другому, указал он."Американский президент Джо Байден, прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания. Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах", — отметил Бемер.Он напомнил, что Вашингтон потерпел неудачу, пытаясь заставить своих ближневосточных союзников выступить против Москвы в вопросе Украины. Они не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за антироссийскую резолюцию, предложенную Штатами в Совбезе ООН.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220716/nasmeshka-1802887482.html
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в мире, владимир путин, джо байден, дональд трамп, сша, россия, саудовская аравия, даниэль-дилан бемер
06:21 16.07.2022
 
"Неожиданный отказ": в ФРГ сравнили, как Эр-Рияд принимал Путина и Байдена

Welt: разница при приеме Путина и Байдена в Эр-Рияде указывает на рост влияния России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМузыканты военного оркестра на церемонии встречи встречи президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияде
Музыканты военного оркестра на церемонии встречи встречи президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Музыканты военного оркестра на церемонии встречи встречи президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает усиливающуюся роль Москвы, заявил в колонке для Welt журналист Даниэль-Дилан Бемер.
Обозреватель напомнил, что во время визита в Эр-Рияд предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа в 2017 году ему оказали роскошный прием в виде танцев с саблями и отдельной гостиницы для американского президента, напоминающей дворец. Однако гостеприимство саудитов при визите Путина было еще большим.
"Больший шик и почет трудно было себе представить. Казалось бы. Однако, когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из шестнадцати всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика", — написал Бемер.
А вот действующего президента США Байдена Эр-Рияд встречает совсем по-другому, указал он.
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
02:59
Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса
"Американский президент Джо Байден, прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания. Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах", — отметил Бемер.
Он напомнил, что Вашингтон потерпел неудачу, пытаясь заставить своих ближневосточных союзников выступить против Москвы в вопросе Украины. Они не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за антироссийскую резолюцию, предложенную Штатами в Совбезе ООН.
"От своих арабских союзников США получили первый и неожиданный отказ. Не прошла попытка американцев создать после 24 февраля глобальный антироссийский фронт", — указал эксперт.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 23:39
Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах в адрес Саудовской Аравии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДжо БайденДональд ТрампСШАРоссияСаудовская АравияДаниэль-Дилан Бемер
 
 
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