https://ria.ru/20220716/er-riyad-1802891924.html

"Неожиданный отказ": в ФРГ сравнили, как Эр-Рияд принимал Путина и Байдена

"Неожиданный отказ": в ФРГ сравнили, как Эр-Рияд принимал Путина и Байдена - РИА Новости, 16.07.2022

"Неожиданный отказ": в ФРГ сравнили, как Эр-Рияд принимал Путина и Байдена

Различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает усиливающуюся роль Москвы, заявил в... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T06:21

2022-07-16T06:21

2022-07-16T06:21

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

джо байден

дональд трамп

сша

россия

саудовская аравия

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает усиливающуюся роль Москвы, заявил в колонке для Welt журналист Даниэль-Дилан Бемер.Обозреватель напомнил, что во время визита в Эр-Рияд предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа в 2017 году ему оказали роскошный прием в виде танцев с саблями и отдельной гостиницы для американского президента, напоминающей дворец. Однако гостеприимство саудитов при визите Путина было еще большим.А вот действующего президента США Байдена Эр-Рияд встречает совсем по-другому, указал он."Американский президент Джо Байден, прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания. Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах", — отметил Бемер.Он напомнил, что Вашингтон потерпел неудачу, пытаясь заставить своих ближневосточных союзников выступить против Москвы в вопросе Украины. Они не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за антироссийскую резолюцию, предложенную Штатами в Совбезе ООН.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220716/nasmeshka-1802887482.html

https://ria.ru/20220715/ugrozy-1802880818.html

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в мире, владимир путин, джо байден, дональд трамп, сша, россия, саудовская аравия, даниэль-дилан бемер