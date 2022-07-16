https://ria.ru/20220716/eksport-1802959544.html

Крым предложил использовать свои порты для белорусского экспорта

Крым предложил использовать свои порты для белорусского экспорта - РИА Новости, 16.07.2022

Крым предложил использовать свои порты для белорусского экспорта

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов заявил, РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T17:08

2022-07-16T17:08

2022-07-16T17:08

экономика

белоруссия

витебская область

евразийский экономический союз

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МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов заявил, что крымские порты могут использоваться для экспорта белорусских товаров.По его словам, может быть востребован потенциал полуострова как транзитной черноморской территории, южных морских ворот Союзного государства и Евразийского экономического союза.Мурадов также предложил белорусам туристическую инфраструктуру Крыма."Мы рассчитываем осенью подписать масштабное соглашение о сотрудничестве с Витебской областью (Белоруссии - ред.), заинтересованы в том, чтобы сложить насыщенную палитру взаимовыгодных деловых связей в целом с Беларусью. Готовы сделать для этого все необходимые шаги и будем помнить, что белорусы в числе первых протянули нам руку", - сказал Мурадов. Он добавил, что для развития контактов возможно создание межрегионального делового совета, проведение регулярных бизнес-миссий.

https://ria.ru/20200726/1574934188.html

белоруссия

витебская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, белоруссия, витебская область, евразийский экономический союз