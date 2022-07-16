Крым предложил использовать свои порты для белорусского экспорта
Представитель Крыма Мурадов: Белоруссия может использовать порты республики для экспорта
Порт в Севастополе. Архивное фото
МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов заявил, что крымские порты могут использоваться для экспорта белорусских товаров.
"У нас работают с неполной загрузкой шесть портов плюс город Севастополь. При этом они имеют выходы именно в те страны и регионы, где продукция - белорусская и российская - крайне востребована: Ближний Восток, Северная Африка, Южная Азия, Турция. Эта транспортная услуга является частью импортозамещения", - приводит в субботу слова Мурадова белорусское агентство Белта.
По его словам, может быть востребован потенциал полуострова как транзитной черноморской территории, южных морских ворот Союзного государства и Евразийского экономического союза.
Мурадов также предложил белорусам туристическую инфраструктуру Крыма.
"Мы рассчитываем осенью подписать масштабное соглашение о сотрудничестве с Витебской областью (Белоруссии - ред.), заинтересованы в том, чтобы сложить насыщенную палитру взаимовыгодных деловых связей в целом с Беларусью. Готовы сделать для этого все необходимые шаги и будем помнить, что белорусы в числе первых протянули нам руку", - сказал Мурадов. Он добавил, что для развития контактов возможно создание межрегионального делового совета, проведение регулярных бизнес-миссий.
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