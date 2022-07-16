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Крым предложил использовать свои порты для белорусского экспорта - РИА Новости, 16.07.2022
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Крым предложил использовать свои порты для белорусского экспорта
Крым предложил использовать свои порты для белорусского экспорта - РИА Новости, 16.07.2022
Крым предложил использовать свои порты для белорусского экспорта
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов заявил, РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T17:08
2022-07-16T17:08
экономика
белоруссия
витебская область
евразийский экономический союз
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МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов заявил, что крымские порты могут использоваться для экспорта белорусских товаров.По его словам, может быть востребован потенциал полуострова как транзитной черноморской территории, южных морских ворот Союзного государства и Евразийского экономического союза.Мурадов также предложил белорусам туристическую инфраструктуру Крыма."Мы рассчитываем осенью подписать масштабное соглашение о сотрудничестве с Витебской областью (Белоруссии - ред.), заинтересованы в том, чтобы сложить насыщенную палитру взаимовыгодных деловых связей в целом с Беларусью. Готовы сделать для этого все необходимые шаги и будем помнить, что белорусы в числе первых протянули нам руку", - сказал Мурадов. Он добавил, что для развития контактов возможно создание межрегионального делового совета, проведение регулярных бизнес-миссий.
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экономика, белоруссия, витебская область, евразийский экономический союз
17:08 16.07.2022
 
Крым предложил использовать свои порты для белорусского экспорта

Представитель Крыма Мурадов: Белоруссия может использовать порты республики для экспорта

© РИА Новости / Сергей Петросян / Перейти в фотобанкПорт в Севастополе
Порт в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Сергей Петросян
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Порт в Севастополе. Архивное фото
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МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов заявил, что крымские порты могут использоваться для экспорта белорусских товаров.
"У нас работают с неполной загрузкой шесть портов плюс город Севастополь. При этом они имеют выходы именно в те страны и регионы, где продукция - белорусская и российская - крайне востребована: Ближний Восток, Северная Африка, Южная Азия, Турция. Эта транспортная услуга является частью импортозамещения", - приводит в субботу слова Мурадова белорусское агентство Белта.
По его словам, может быть востребован потенциал полуострова как транзитной черноморской территории, южных морских ворот Союзного государства и Евразийского экономического союза.
Мурадов также предложил белорусам туристическую инфраструктуру Крыма.
"Мы рассчитываем осенью подписать масштабное соглашение о сотрудничестве с Витебской областью (Белоруссии - ред.), заинтересованы в том, чтобы сложить насыщенную палитру взаимовыгодных деловых связей в целом с Беларусью. Готовы сделать для этого все необходимые шаги и будем помнить, что белорусы в числе первых протянули нам руку", - сказал Мурадов. Он добавил, что для развития контактов возможно создание межрегионального делового совета, проведение регулярных бизнес-миссий.
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ЭкономикаБелоруссияВитебская областьЕвразийский экономический союз
 
 
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