https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802947948.html

Маховик российской экономики раскручивается, заявил Орешкин

Маховик российской экономики раскручивается, заявил Орешкин - РИА Новости, 16.07.2022

Маховик российской экономики раскручивается, заявил Орешкин

Экономика России вошла в этап восстановления, ее "маховик" "раскручивается", и к концу года страна должна выйти на определенные положительные тренды, заявил... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T16:02

2022-07-16T16:02

2022-07-16T16:02

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

максим орешкин

китай

индия

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Экономика России вошла в этап восстановления, ее "маховик" "раскручивается", и к концу года страна должна выйти на определенные положительные тренды, заявил помощник президента России Максим Орешкин."Мы сейчас вошли в третий этап, он восстановительный. Удалось добиться стабилизации потребительского спроса и доходов граждан, были приняты серьезные решения по поддержке граждан с невысокими доходами, расширены выплаты семьям с детьми с невысоким доходом, были проиндексированы пенсии и соцвыплаты", - рассказал Орешкин, выступая в субботу на форуме "Территория смыслов".Он напомнил, что индексация пенсий и социальных выплат сразу ведет к серьезному и постоянному росту расходов, так как спрос в магазинах и на услуги по цепочке далее начинает распространяться по всей экономике. "Шаг за шагом мы видим, что ситуация улучшается. Если, например, те же розничные продажи в целом в стране в номинальном выражении в отдельные недели мая-июня были ниже прошлого года, то сейчас это рост на 10-15% к уровню прошлого года. Это означает, что есть доходы, которые обеспечивают этот спрос, люди тратят деньги, и соответственно, это выручка российского бизнеса", - добавил он.Помощник президента рассказал, что власти активизировали работу по восстановлению внешней торговли – и в части логистики, и в части настройки платежей. По его словам, идет активное взаимодействие с Индией, Китаем, Турцией, Индонезией и другими странами."Поэтому потихонечку маховик экономики раскручивается, объемы кредитования увеличиваются, процентные ставки снижаются – мы видим, что кредитные портфели банков уже шаг за шагом подрастают, в самые тяжелые периоды апреля-мая они даже в отдельные недели снижались. Все это указывает на то, что маховик экономики заработал, и к концу года мы должны уже выйти на определенные положительные тренды", - уверен Орешкин. "ЦБ смягчил денежно-кредитную политику, процентная ставка снижалась, сейчас ЦБ обещает, что и на заседании 22 июля тоже будет рассмотрено решение по дальнейшему снижению процентных ставок", - указал Орешкин.Он подчеркнул, что необходимо обеспечить долгосрочные изменения в экономике в новых условиях технологических и финансовых ограничений против России. В числе принципов построения новой экономики он назвал открытость и подчеркнул, что Россия не собирается закрываться и намерена работать со всеми заинтересованными партнерами. Помощник президента отметил, что второй принцип – опора на частную инициативу.В числе других приоритетов властей, по словам Орешкина, обеспечение социальной справедливости и рост доходов населения, переход к новой бюджетной политике, рост инфраструктурных расходов. "Главная задача, ключевая задача – это построение суверенной экономики, то есть той экономики, которая уверена в своих силах, уверена в себе, работает с любыми партнерами, но при этом не зависит и неуязвима от них", - пояснил Орешкин.

https://ria.ru/20220716/investitsii-1802894928.html

https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802919509.html

https://ria.ru/20220617/dollar-1796056802.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), максим орешкин, китай, индия