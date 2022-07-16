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Орешкин заявил о планах отвязать российскую внешнюю торговлю от SWIFT - РИА Новости, 16.07.2022
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Орешкин заявил о планах отвязать российскую внешнюю торговлю от SWIFT
Орешкин заявил о планах отвязать российскую внешнюю торговлю от SWIFT - РИА Новости, 16.07.2022
Орешкин заявил о планах отвязать российскую внешнюю торговлю от SWIFT
Российские власти планируют настроить систему внешней торговли так, чтобы пропала необходимость платежей через межбанковскую систему SWIFT, заявил помощник... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T14:38
2022-07-16T17:59
экономика
россия
китай
максим орешкин
swift
технологии
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские власти планируют настроить систему внешней торговли так, чтобы пропала необходимость платежей через межбанковскую систему SWIFT, заявил помощник президента Максим Орешкин на форуме "Территория смыслов".Ключевой задачей властей на сегодняшний день Орешкин назвал создание комфортных условий для внешнеэкономической деятельности."На следующей неделе будем встречаться с нашими турецкими партнерами, обсуждать, как настраивать платежи. С Китаем на самом деле сейчас шаг за шагом ситуация начинает улучшаться, и она будет улучшаться дальше", — рассказал он.Кроме того, по словам помощника президента, с китайскими партнерами обсуждаются и другие инновационные идеи, которые могут кардинально изменить ситуацию.При этом Россия не собирается становиться закрытой экономикой, а будет открыто сотрудничать со всеми странами, подчеркнул Орешкин. Но для этого нужны надежные финансовые институты, считает он.Помощник президента отметил, что весь мир был заложником западной финансовой системы, потому что расчеты в долларах и евро были всем удобны. Теперь же между Россией и Китаем все больше нарастают обороты и в рублях, и в юанях. "Это шаг за шагом будет происходить, будем придумывать такие механизмы, которые этот процесс будут еще больше упрощать", — заключил он.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, в целом рестрикции исчисляются уже тысячами.Угрозы отключить российские банки от SWIFT звучали и до начала спецоперации. В ответ на это Россия создала собственную Систему передачи финансовых сообщений. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, к концу июня к ней подключились уже 70 иностранных организаций из 12 стран.
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экономика, россия, китай, максим орешкин, swift, технологии
14:38 16.07.2022 (обновлено: 17:59 16.07.2022)
 
Орешкин заявил о планах отвязать российскую внешнюю торговлю от SWIFT

Помощник Путина Орешкин заявил о планах избавиться от потребности России в SWIFT

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские власти планируют настроить систему внешней торговли так, чтобы пропала необходимость платежей через межбанковскую систему SWIFT, заявил помощник президента Максим Орешкин на форуме "Территория смыслов".

"Со SWIFT вопрос будет решен очень просто — мы сделаем так, что в нем необходимости не будет", — сказал он.

Ключевой задачей властей на сегодняшний день Орешкин назвал создание комфортных условий для внешнеэкономической деятельности.
"На следующей неделе будем встречаться с нашими турецкими партнерами, обсуждать, как настраивать платежи. С Китаем на самом деле сейчас шаг за шагом ситуация начинает улучшаться, и она будет улучшаться дальше", — рассказал он.
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Кроме того, по словам помощника президента, с китайскими партнерами обсуждаются и другие инновационные идеи, которые могут кардинально изменить ситуацию.
При этом Россия не собирается становиться закрытой экономикой, а будет открыто сотрудничать со всеми странами, подчеркнул Орешкин. Но для этого нужны надежные финансовые институты, считает он.
Помощник президента отметил, что весь мир был заложником западной финансовой системы, потому что расчеты в долларах и евро были всем удобны. Теперь же между Россией и Китаем все больше нарастают обороты и в рублях, и в юанях.
"Это шаг за шагом будет происходить, будем придумывать такие механизмы, которые этот процесс будут еще больше упрощать", — заключил он.
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Угрозы отключить российские банки от SWIFT звучали и до начала спецоперации. В ответ на это Россия создала собственную Систему передачи финансовых сообщений. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, к концу июня к ней подключились уже 70 иностранных организаций из 12 стран.
 
ЭкономикаРоссияКитайМаксим ОрешкинSWIFTТехнологии
 
 
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