https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802919509.html

Орешкин допустил, что инфляция в России в 2023 году будет ниже, чем в ЕС

Орешкин допустил, что инфляция в России в 2023 году будет ниже, чем в ЕС - РИА Новости, 16.07.2022

Орешкин допустил, что инфляция в России в 2023 году будет ниже, чем в ЕС

Помощник президента РФ Максим Орешкин допускает, что инфляция в России во втором квартале 2023 года может оказаться ниже, чем в Евросоюзе. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T12:32

2022-07-16T12:32

2022-07-16T12:56

экономика

россия

максим орешкин

паоло джентилони

максим решетников

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795677275_0:90:3162:1869_1920x0_80_0_0_7b27fc11d853ed72728fd7dff52ac481.jpg

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Помощник президента РФ Максим Орешкин допускает, что инфляция в России во втором квартале 2023 года может оказаться ниже, чем в Евросоюзе.Он отметил, что важную роль в этом вопросе играет самообеспечение России базовыми ресурсами - энергетикой, продовольствием, материалами.Еврокомиссия в середине июля в своем летнем экономическом прогнозе повысила оценку инфляции в Евросоюзе в 2022 году до 8,3% с 6,8% в предыдущем прогнозе. В 2023 году инфляция в ЕС может составить 4,6%.По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, пик инфляции в еврозоне придется на третий квартал и будет на уровне 8,4%, после чего она будет устойчиво замедляться благодаря снижающемуся давлению цен на энергоносители.Что касается России, то согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2022 года составит 14-17%, по прогнозу Минэкономразвития - 17,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил в июне, что инфляция будет меньше ранее ожидавшихся министерством 17,5%. Одновременно с этим, согласно опросу аналитиков, проведенному ЦБ, инфляция в 2022 году составит 15%, в 2023 году - 6,1%.

https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802897558.html

https://ria.ru/20220710/ekonomika-1801483883.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, максим орешкин, паоло джентилони, максим решетников, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)