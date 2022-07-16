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Орешкин допустил, что инфляция в России в 2023 году будет ниже, чем в ЕС - РИА Новости, 16.07.2022
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Орешкин допустил, что инфляция в России в 2023 году будет ниже, чем в ЕС
Орешкин допустил, что инфляция в России в 2023 году будет ниже, чем в ЕС - РИА Новости, 16.07.2022
Орешкин допустил, что инфляция в России в 2023 году будет ниже, чем в ЕС
Помощник президента РФ Максим Орешкин допускает, что инфляция в России во втором квартале 2023 года может оказаться ниже, чем в Евросоюзе. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T12:32
2022-07-16T12:56
экономика
россия
максим орешкин
паоло джентилони
максим решетников
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Помощник президента РФ Максим Орешкин допускает, что инфляция в России во втором квартале 2023 года может оказаться ниже, чем в Евросоюзе.Он отметил, что важную роль в этом вопросе играет самообеспечение России базовыми ресурсами - энергетикой, продовольствием, материалами.Еврокомиссия в середине июля в своем летнем экономическом прогнозе повысила оценку инфляции в Евросоюзе в 2022 году до 8,3% с 6,8% в предыдущем прогнозе. В 2023 году инфляция в ЕС может составить 4,6%.По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, пик инфляции в еврозоне придется на третий квартал и будет на уровне 8,4%, после чего она будет устойчиво замедляться благодаря снижающемуся давлению цен на энергоносители.Что касается России, то согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2022 года составит 14-17%, по прогнозу Минэкономразвития - 17,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил в июне, что инфляция будет меньше ранее ожидавшихся министерством 17,5%. Одновременно с этим, согласно опросу аналитиков, проведенному ЦБ, инфляция в 2022 году составит 15%, в 2023 году - 6,1%.
https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802897558.html
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экономика, россия, максим орешкин, паоло джентилони, максим решетников, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
12:32 16.07.2022 (обновлено: 12:56 16.07.2022)
 
Орешкин допустил, что инфляция в России в 2023 году будет ниже, чем в ЕС

Орешкин допустил, что инфляция в России во II квартале 2023 года будет ниже, чем в ЕС

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Помощник президента РФ Максим Орешкин . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Помощник президента РФ Максим Орешкин допускает, что инфляция в России во втором квартале 2023 года может оказаться ниже, чем в Евросоюзе.
"Сейчас так может сложиться ситуация, что где-то во втором квартале следующего года инфляция в России будет значительно ниже, чем в том же Евросоюзе", - сказал Орешкин, выступая на форуме "Территория смыслов".
Максим Топилин - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 08:28
России нужна кардинальная перестройка экономики, заявил Топилин
Он отметил, что важную роль в этом вопросе играет самообеспечение России базовыми ресурсами - энергетикой, продовольствием, материалами.
Еврокомиссия в середине июля в своем летнем экономическом прогнозе повысила оценку инфляции в Евросоюзе в 2022 году до 8,3% с 6,8% в предыдущем прогнозе. В 2023 году инфляция в ЕС может составить 4,6%.
По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, пик инфляции в еврозоне придется на третий квартал и будет на уровне 8,4%, после чего она будет устойчиво замедляться благодаря снижающемуся давлению цен на энергоносители.
Овощи в продуктовой тележке - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 02:12
Россиянам объяснили, почему для экономики плохо, когда все дешевеет
Что касается России, то согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2022 года составит 14-17%, по прогнозу Минэкономразвития - 17,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил в июне, что инфляция будет меньше ранее ожидавшихся министерством 17,5%. Одновременно с этим, согласно опросу аналитиков, проведенному ЦБ, инфляция в 2022 году составит 15%, в 2023 году - 6,1%.
 
ЭкономикаРоссияМаксим ОрешкинПаоло ДжентилониМаксим РешетниковЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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