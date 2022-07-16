https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802909121.html

Правительство упростило регистрацию импортных автомобилей

Правительство упростило регистрацию импортных автомобилей - РИА Новости, 16.07.2022

Правительство упростило регистрацию импортных автомобилей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее регистрацию импортных автомобилей, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T10:41

2022-07-16T10:41

2022-07-16T15:39

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее регистрацию импортных автомобилей, сообщается на сайте правительства.До сих пор установка такого комплекта была обязательным условием для ввоза машины в Россию и постановки ее на учет в ГИБДД . Но из-за санкций у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими, пояснили в пресс-службе правительства.Новый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. До этого момента производители систем вызова экстренных служб смогут перенастроить логистические цепочки.В середине мая правительство упростило требования к сертификации машин российского производства — их тоже можно выпускать без "ЭРА-ГЛОНАСС", хотя в последующем все автомобили должны быть дооснащены этой системой.Государственная автоматизированная информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" предназначена для вызова экстренных служб в случае автомобильной аварии. С 2017 года ее в обязательном порядке устанавливали на все продаваемые в России новые автомобили. В случае ДТП система в автоматическом режиме связывается с оператором, чтобы направить помощь к месту аварии, а также позволяет водителю самостоятельно связаться со службой поддержки.

https://ria.ru/20220714/rossiya-1802553431.html

https://ria.ru/20220713/rossiya-1802299156.html

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экономика, россия, правительство рф, авто, гибдд мвд рф, эра-глонасс