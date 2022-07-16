10:41 16.07.2022 (обновлено: 15:39 16.07.2022)
Правительство упростило регистрацию импортных автомобилей
Правительство упростило регистрацию импортных автомобилей, разрешив не ставить "ГЛОНАСС"
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПаром с поддержанными японскими автомобилями в порту Владивостока
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее регистрацию импортных автомобилей, сообщается на сайте правительства.
"Правительство изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы. <…> Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", — говорится в публикации.
Новый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. До этого момента производители систем вызова экстренных служб смогут перенастроить логистические цепочки.
В середине мая правительство упростило требования к сертификации машин российского производства — их тоже можно выпускать без "ЭРА-ГЛОНАСС", хотя в последующем все автомобили должны быть дооснащены этой системой.
Государственная автоматизированная информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" предназначена для вызова экстренных служб в случае автомобильной аварии. С 2017 года ее в обязательном порядке устанавливали на все продаваемые в России новые автомобили. В случае ДТП система в автоматическом режиме связывается с оператором, чтобы направить помощь к месту аварии, а также позволяет водителю самостоятельно связаться со службой поддержки.