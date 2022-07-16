Рейтинг@Mail.ru
Правительство упростило регистрацию импортных автомобилей - РИА Новости, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802909121.html
Правительство упростило регистрацию импортных автомобилей
Правительство упростило регистрацию импортных автомобилей - РИА Новости, 16.07.2022
Правительство упростило регистрацию импортных автомобилей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее регистрацию импортных автомобилей, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T10:41
2022-07-16T15:39
экономика
россия
правительство рф
авто
гибдд мвд рф
эра-глонасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802941968_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7ac140360195c8a2e688011084112a1.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее регистрацию импортных автомобилей, сообщается на сайте правительства.До сих пор установка такого комплекта была обязательным условием для ввоза машины в Россию и постановки ее на учет в ГИБДД . Но из-за санкций у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими, пояснили в пресс-службе правительства.Новый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. До этого момента производители систем вызова экстренных служб смогут перенастроить логистические цепочки.В середине мая правительство упростило требования к сертификации машин российского производства — их тоже можно выпускать без "ЭРА-ГЛОНАСС", хотя в последующем все автомобили должны быть дооснащены этой системой.Государственная автоматизированная информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" предназначена для вызова экстренных служб в случае автомобильной аварии. С 2017 года ее в обязательном порядке устанавливали на все продаваемые в России новые автомобили. В случае ДТП система в автоматическом режиме связывается с оператором, чтобы направить помощь к месту аварии, а также позволяет водителю самостоятельно связаться со службой поддержки.
https://ria.ru/20220714/rossiya-1802553431.html
https://ria.ru/20220713/rossiya-1802299156.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802941968_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec8cea9c5c35353797f36fdbf8fb417f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, правительство рф, авто, гибдд мвд рф, эра-глонасс
10:41 16.07.2022 (обновлено: 15:39 16.07.2022)
 
Правительство упростило регистрацию импортных автомобилей

Правительство упростило регистрацию импортных автомобилей, разрешив не ставить "ГЛОНАСС"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПаром с поддержанными японскими автомобилями в порту Владивостока
Паром с поддержанными японскими автомобилями в порту Владивостока - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее регистрацию импортных автомобилей, сообщается на сайте правительства.

"Правительство изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы. <…> Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", — говорится в публикации.

Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 19:59
Правительство России заявило о переходе к зеленой модели госзакупок
До сих пор установка такого комплекта была обязательным условием для ввоза машины в Россию и постановки ее на учет в ГИБДД . Но из-за санкций у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими, пояснили в пресс-службе правительства.
Новый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. До этого момента производители систем вызова экстренных служб смогут перенастроить логистические цепочки.
В середине мая правительство упростило требования к сертификации машин российского производства — их тоже можно выпускать без "ЭРА-ГЛОНАСС", хотя в последующем все автомобили должны быть дооснащены этой системой.
Государственная автоматизированная информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" предназначена для вызова экстренных служб в случае автомобильной аварии. С 2017 года ее в обязательном порядке устанавливали на все продаваемые в России новые автомобили. В случае ДТП система в автоматическом режиме связывается с оператором, чтобы направить помощь к месту аварии, а также позволяет водителю самостоятельно связаться со службой поддержки.
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 20:54
Правительство России планирует усиливать поддержку газозаправочного бизнеса
 
ЭкономикаРоссияПравительство РФАвтоГИБДД МВД РФЭРА-ГЛОНАСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала