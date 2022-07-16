https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802897558.html
России нужна кардинальная перестройка экономики, заявил Топилин
России нужна кардинальная перестройка экономики, заявил Топилин - РИА Новости, 16.07.2022
России нужна кардинальная перестройка экономики, заявил Топилин
Технологический суверенитет, которого необходимо достичь России, требует не просто импортозамещения, а кардинального преобразования всей экономики страны, такое РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T08:28
2022-07-16T08:28
2022-07-16T08:28
экономика
россия
госдума рф
максим топилин
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Технологический суверенитет, которого необходимо достичь России, требует не просто импортозамещения, а кардинального преобразования всей экономики страны, такое мнение высказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин."Мне не нравится слово "импортозамещение". Оно принижает тот грандиозный процесс, который за ним стоит. Ведь речь сегодня идет фактически о кардинальном преобразовании всей нашей экономики, которое должно привести к технологическому суверенитету России", - сказал он, подчеркнув, что недопустимо, когда зависимость от импорта из западных стран в некоторых отраслях российской экономики доходит до 90%."Продукт, выпускаемый в рамках импортозамещения отечественным производителем, должен быть лучше, чем тот, что поступал к нам до сих пор из-за рубежа. В этом, по моему глубокому убеждению, наиглавнейшая задача. То есть нужно добиться не простого замещения импортного продукта на российский, а достичь прорывных историй в каждой области, которые выведут нас на совершенно другой уровень развития", - считает Топилин.Для этого, подчеркнул он, каждое министерство должно составить план действий, определить реестр конкретных товаров, которые должны быть замещены в течение определенного времени."Надеюсь, что к началу осенней сессии Государственной думы каждому министру будет что сказать по данной теме, отчитаться, как он видит импортозамещение в своей отрасли. По крайней мере, задача такая перед ними поставлена",- заключил глава думского комитета по экономической политике.
https://ria.ru/20220715/suverenitet-1802723968.html
https://ria.ru/20220716/investitsii-1802894928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, госдума рф, максим топилин
России нужна кардинальная перестройка экономики, заявил Топилин
Топилин: России нужна кардинальная перестройка экономики, а не просто импортозамещение
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Технологический суверенитет, которого необходимо достичь России, требует не просто импортозамещения, а кардинального преобразования всей экономики страны, такое мнение высказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
"Мне не нравится слово "импортозамещение". Оно принижает тот грандиозный процесс, который за ним стоит. Ведь речь сегодня идет фактически о кардинальном преобразовании всей нашей экономики, которое должно привести к технологическому суверенитету России", - сказал он, подчеркнув, что недопустимо, когда зависимость от импорта из западных стран в некоторых отраслях российской экономики доходит до 90%.
"Продукт, выпускаемый в рамках импортозамещения отечественным производителем, должен быть лучше, чем тот, что поступал к нам до сих пор из-за рубежа. В этом, по моему глубокому убеждению, наиглавнейшая задача. То есть нужно добиться не простого замещения импортного продукта на российский, а достичь прорывных историй в каждой области, которые выведут нас на совершенно другой уровень развития", - считает Топилин.
Для этого, подчеркнул он, каждое министерство должно составить план действий, определить реестр конкретных товаров, которые должны быть замещены в течение определенного времени.
"Надеюсь, что к началу осенней сессии Государственной думы каждому министру будет что сказать по данной теме, отчитаться, как он видит импортозамещение в своей отрасли. По крайней мере, задача такая перед ними поставлена",- заключил глава думского комитета по экономической политике.