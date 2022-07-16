https://ria.ru/20220716/dtp-1802973629.html

В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков

В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков - РИА Новости, 16.07.2022

В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков

Пьяный водитель сбил двух подростков в Нижегородской области, один из них скончался, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T19:38

2022-07-16T19:38

2022-07-16T19:38

происшествия

авто

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Пьяный водитель сбил двух подростков в Нижегородской области, один из них скончался, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.В настоящее время нарушитель задержан сотрудниками полиции, выясняются все обстоятельства происшествия."Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии опьянения", - подчеркивается в сообщении.Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП, в результате которого пострадали двое детей. Отмечается, что второй пострадавший мальчик госпитализирован с множественными травмами. "Ход и результаты проводимой следователями процессуальной проверки находятся на контроле надзорного ведомства", - сообщает прокуратура региона.

https://ria.ru/20220716/dtp-1802966029.html

нижегородская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, нижегородская область