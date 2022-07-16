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В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков - РИА Новости, 16.07.2022
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В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков
В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков - РИА Новости, 16.07.2022
В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков
Пьяный водитель сбил двух подростков в Нижегородской области, один из них скончался, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T19:38
2022-07-16T19:38
происшествия
авто
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Пьяный водитель сбил двух подростков в Нижегородской области, один из них скончался, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.В настоящее время нарушитель задержан сотрудниками полиции, выясняются все обстоятельства происшествия."Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии опьянения", - подчеркивается в сообщении.Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП, в результате которого пострадали двое детей. Отмечается, что второй пострадавший мальчик госпитализирован с множественными травмами. "Ход и результаты проводимой следователями процессуальной проверки находятся на контроле надзорного ведомства", - сообщает прокуратура региона.
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происшествия, авто, нижегородская область
19:38 16.07.2022
 
В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков

МВД: в Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков, один из них погиб

© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы Знак "Осторожно, дети!
Знак Осторожно, дети! - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Знак "Осторожно, дети!. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Пьяный водитель сбил двух подростков в Нижегородской области, один из них скончался, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
"По предварительной информации, в субботу в Борском районе экипажем ГИБДД было организовано преследование автомобиля "Киа Селтос", который нарушал правила и создавал опасность для других участников дорожного движения, в том числе пешеходов. В поселке Октябрьский нарушитель совершил наезд на двух несовершеннолетних, один из подростков скончался", - говорится в сообщении.
В настоящее время нарушитель задержан сотрудниками полиции, выясняются все обстоятельства происшествия.
"Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии опьянения", - подчеркивается в сообщении.
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП, в результате которого пострадали двое детей. Отмечается, что второй пострадавший мальчик госпитализирован с множественными травмами. "Ход и результаты проводимой следователями процессуальной проверки находятся на контроле надзорного ведомства", - сообщает прокуратура региона.
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