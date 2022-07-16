Рейтинг@Mail.ru
Годовалый мальчик и два фельдшера пострадали в ДТП в Омской области - РИА Новости, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220716/dtp-1802966029.html
Годовалый мальчик и два фельдшера пострадали в ДТП в Омской области
Годовалый мальчик и два фельдшера пострадали в ДТП в Омской области - РИА Новости, 16.07.2022
Годовалый мальчик и два фельдшера пострадали в ДТП в Омской области
Полиция выясняет причины аварии с машиной скорой помощи в Тарском районе Омской области, когда пострадали годовалый мальчик и два фельдшера, рассказали... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T18:07
2022-07-16T18:07
происшествия
омская область
тара
ульяновский автомобильный завод (уаз)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770429207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d95fbec9f576149c5944efa1ed94b533.jpg
ОМСК, 16 июл - РИА Новости. Полиция выясняет причины аварии с машиной скорой помощи в Тарском районе Омской области, когда пострадали годовалый мальчик и два фельдшера, рассказали журналистам в пресс-службе областной Госавтоинспекции.Авария произошла в городе Тара Омской области - 72-летний водитель УАЗ-452Д ехал на разрешающий сигнал светофора на пересечении улицы Избышева и улицы Ленина и не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом."В результате столкновения госпитализация потребовалась водителю скорой помощи, двум фельдшерам и годовалому мальчику, которого доставляли в больницу. Кроме того, за медицинской помощью обратилась медсестра, а также водитель и пассажир УАЗ-452Д", - пояснили в пресс-службе.Обстоятельства случившегося выясняются.
https://ria.ru/20220716/dtp-1802939355.html
омская область
тара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770429207_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_0380f94044ced5091762290a78c3356d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, тара, ульяновский автомобильный завод (уаз)
18:07 16.07.2022
 
Годовалый мальчик и два фельдшера пострадали в ДТП в Омской области

ГИБДД: в ДТП в городе Тара Омской области пострадали ребенок и два фельдшера

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 16 июл - РИА Новости. Полиция выясняет причины аварии с машиной скорой помощи в Тарском районе Омской области, когда пострадали годовалый мальчик и два фельдшера, рассказали журналистам в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Авария произошла в городе Тара Омской области - 72-летний водитель УАЗ-452Д ехал на разрешающий сигнал светофора на пересечении улицы Избышева и улицы Ленина и не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
"В результате столкновения госпитализация потребовалась водителю скорой помощи, двум фельдшерам и годовалому мальчику, которого доставляли в больницу. Кроме того, за медицинской помощью обратилась медсестра, а также водитель и пассажир УАЗ-452Д", - пояснили в пресс-службе.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 15:16
В ДТП с автобусом в Архангельской области пострадали 16 человек
 
ПроисшествияОмская областьТараУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала