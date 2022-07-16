https://ria.ru/20220716/dtp-1802966029.html

Годовалый мальчик и два фельдшера пострадали в ДТП в Омской области

Годовалый мальчик и два фельдшера пострадали в ДТП в Омской области - РИА Новости, 16.07.2022

Годовалый мальчик и два фельдшера пострадали в ДТП в Омской области

Полиция выясняет причины аварии с машиной скорой помощи в Тарском районе Омской области, когда пострадали годовалый мальчик и два фельдшера, рассказали... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T18:07

2022-07-16T18:07

2022-07-16T18:07

происшествия

омская область

тара

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ОМСК, 16 июл - РИА Новости. Полиция выясняет причины аварии с машиной скорой помощи в Тарском районе Омской области, когда пострадали годовалый мальчик и два фельдшера, рассказали журналистам в пресс-службе областной Госавтоинспекции.Авария произошла в городе Тара Омской области - 72-летний водитель УАЗ-452Д ехал на разрешающий сигнал светофора на пересечении улицы Избышева и улицы Ленина и не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом."В результате столкновения госпитализация потребовалась водителю скорой помощи, двум фельдшерам и годовалому мальчику, которого доставляли в больницу. Кроме того, за медицинской помощью обратилась медсестра, а также водитель и пассажир УАЗ-452Д", - пояснили в пресс-службе.Обстоятельства случившегося выясняются.

https://ria.ru/20220716/dtp-1802939355.html

омская область

тара

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, омская область, тара, ульяновский автомобильный завод (уаз)