https://ria.ru/20220716/dtp-1802966029.html
Годовалый мальчик и два фельдшера пострадали в ДТП в Омской области
Годовалый мальчик и два фельдшера пострадали в ДТП в Омской области - РИА Новости, 16.07.2022
Годовалый мальчик и два фельдшера пострадали в ДТП в Омской области
Полиция выясняет причины аварии с машиной скорой помощи в Тарском районе Омской области, когда пострадали годовалый мальчик и два фельдшера, рассказали... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T18:07
2022-07-16T18:07
2022-07-16T18:07
происшествия
омская область
тара
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ОМСК, 16 июл - РИА Новости. Полиция выясняет причины аварии с машиной скорой помощи в Тарском районе Омской области, когда пострадали годовалый мальчик и два фельдшера, рассказали журналистам в пресс-службе областной Госавтоинспекции.Авария произошла в городе Тара Омской области - 72-летний водитель УАЗ-452Д ехал на разрешающий сигнал светофора на пересечении улицы Избышева и улицы Ленина и не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом."В результате столкновения госпитализация потребовалась водителю скорой помощи, двум фельдшерам и годовалому мальчику, которого доставляли в больницу. Кроме того, за медицинской помощью обратилась медсестра, а также водитель и пассажир УАЗ-452Д", - пояснили в пресс-службе.Обстоятельства случившегося выясняются.
https://ria.ru/20220716/dtp-1802939355.html
омская область
тара
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, тара, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Годовалый мальчик и два фельдшера пострадали в ДТП в Омской области
ГИБДД: в ДТП в городе Тара Омской области пострадали ребенок и два фельдшера